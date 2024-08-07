圖輯／奧運第11天！「抗癌女拳王」陳念琴惜敗中國奪銅　女桌挺進8強

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運賽程在8月6日進入第11天，其中「台灣最速男」楊俊瀚在田徑男子200公尺短跑項目中，雖然進入復活賽，不過卻以20.73的成績惜敗、未能如願晉級。中華隊6屆元老莊智淵率領台灣桌球一哥林昀儒、超新星高承睿組成的桌球男團，最終在8強賽中則是以1比3的成績敗給日本，未能晉級。而「抗癌女拳王」陳念琴，則是取得銅牌。

至於中華隊桌球女團鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟則是在16強賽中，以3:0擊敗澳洲組合，成功晉級8強。

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▲「台灣最速男」楊俊瀚在巴黎奧運200公尺男子復活賽中跑出20秒73成績，儘管排在小組第三名，卻仍無緣晉級。（圖／達志影像／美聯社、中華奧委會提供）

▲巴黎奧運桌球女團鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟今天以3比0擊敗澳洲組合、晉級8強，下一戰要與「大魔王」頭號種子中國隊爭搶4強門票。（圖／達志影像／美聯社）

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▲中華男團由6屆元老莊智淵、老莊的19歲愛徒高承睿及一哥林昀儒攜手出擊，在8強賽強碰「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，終場總點數1比3敗給日本、止步8強。（圖／達志影像／美聯社）

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