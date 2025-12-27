運動雲

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

▲林泓育。（圖／記者胡冠辰攝）

▲林泓育。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

職業選手長期在高壓輸贏環境下，倦怠感往往不會因為名氣或經驗而消失，樂天桃猿重砲捕手林泓育27日在美津濃棒球教室分享，職業生涯確實會遇到「不想進球場」的時刻，尤其連續失利或自己失誤導致輸球時，那種心理負擔會一天天累積；但他強調，真正的困難是即使輸了、犯錯了，第三天、第四天仍必須回到球場，學會用同樣的心態迎接「下一次」，而職業精神的核心就是「不要逃避」，上場就全力以赴。

談到職業倦怠，林泓育直言「還是會」，因為每天都要承受輸贏壓力，只要一場沒打好、守備失誤，隔天再進球場時情緒與心理負荷依舊會跟著你。

「就好比今天我沒打好球隊輸、好比我守備失誤這場輸了，一天沒打好輸了，第二天我守備沒守好，我不相信你今天要去球場的時候是想快點進去，」林泓育說。

他指出，真正難的不是「第1天輸球」或「第2天失誤」，而是連續幾天都得面對同樣的環境，甚至不確定是否上場，卻仍必須準備好迎接下一次打擊與下一次守備。

「但我覺得困難的就是在這裡：第3天、第4天、第5天，你都還是要去球場，但會不會上場我就不知道了，但如果你每天又要上場，你要怎麼去面對它？就還是一樣，要去訓練到自己，不管我今天做了什麼、犯了什麼錯、我打了多好，都還是要保持一樣的心情跟心態去面對我的下一次；因為他的下一次是馬上就來，並不是等一天甚至我準備好才來，我第一次打一個關鍵雙殺，第3局又換我，一壘有人，甚至滿壘沒人出局換你打，你怎麼想？」他說道。

面對關鍵時刻可能再度輪到自己打擊，林泓育強調不是「逃避」就能解決，因為上場是工作、也是責任，即使內心害怕也得站上去；他也用球場常見情境說明，有時候結果不理想不代表你做錯，可能只是球運不站在你這邊。

林泓育進一步指出，職業選手更要學會在過程中肯定自己，而不是等別人來認同，「做到最好」不一定換來好結果，但只要方向正確，自己能從細節裡看到進步，就會一步步走出低潮。

談到數據的解讀，他也提醒不能只用單場表現判斷自己，「這只是一場球賽」，林泓育用更長期的角度看待結果，並用打擊率差距解釋職業運動的殘酷與現實：10次打擊內4成與3成的差別只差「一支安打」，但呈現出來的數字卻完全不同，考驗的是球員如何理解並面對過程。

在談到職業態度與團隊精神時，林泓育則用「不要逃避」作為核心，並強調「全力以赴」是他對自己也是對隊友最基本的要求；即使結果輸了，只要盡力了就能坦然；但若沒有出全力，即使贏球也會被隊友看穿。

同時他也提醒不要抱持僥倖心態，運氣可以加乘，但終究會用完，唯有實力與投入才能走得久、撐得久；「我只要進了全力，我有好運氣贏了，那是加乘效果。但你今天是抱著僥倖的心態的話，就算運氣再好，總有一天也是會花完，靠實力的時間會更長一點。」

林泓育也以季後賽、台灣大賽經驗談「最困難的時刻」，並提到即使面臨落後或關鍵勝負，也不能提前放棄；他回憶挑戰賽與季後賽的壓力，指出只要比賽未結束就仍有機會。

「說實在的，我也一直跟自己說，現在還不是最困難的時候，所有時候，就好比挑戰賽，大家都知道我們季後挑戰賽天王山對對統一0比3落後，但我覺得我們還是有一點機會，因為它還沒結束嘛。」

接著談到台灣大賽G5封王戰延長賽敲出全壘打卻「一點反應都沒有」，林泓育解釋不是沒有情緒，而是因為他知道比賽還沒結束，接下來半局守備才是壓力最大的一刻，必須設身處地理解隊友的處境，因為贏球不是靠某一個人，而是全隊一起完成。

「就像今年台灣大賽我們封王戰、延長賽我那一支全壘打，我最後打了全壘打怎麼一點反應都沒有？因為還沒結束啊，你要確定我們2分守得下來呢，當然在電視機前面看，甚至現場的球迷、包括其他隊友、甚至是我，我也會覺得贏的機率好像有一點高喔；但統一3比0領先都會輸了，何況是我們這種領先2分？」

林泓育表示，「我當下的想法是，不是我沒有情緒，是我覺得我們等一下還有半局要守備；可能不用我守備，我們在上面的隊友，壓力真的很大，我也必須去感同身受他是我的隊友，我們要贏一場球賽不是只有我，也不是只有某個人，是所有人要做的一件事情。」

最後，林泓育再次強調團隊的重要性，提醒年輕球員不要只想著自己，因為棒球是集體運動，「互相幫忙」是職業球隊能走得遠的關鍵之一。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒林泓育

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

305局349K驚異K腕！日媒大篇幅報導徐若熙：王貞治期待的WBC投手

