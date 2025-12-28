運動雲

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

▲Brian Cashman。（圖／達志影像／美聯社）

▲Brian Cashman。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季補強進度緩慢，引發球迷不滿與外界質疑；若以目前動作來看，洋基僅以合格報價留住外野手葛里沙姆（Trent Grisham），並與後援投手布萊克本（Pete Blackburn）完成一年延長合約，整體操作遠不如球迷與圈內人對「布朗克斯」的期待，缺乏傳統上那種「重磅補強」的氣勢。

面對外界批評，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）近日談到自由球員市場與交易市場時，直言現階段可用球員的品質與選項，並不如外界想像得充足。

凱許曼表示：「目前市場上真正讓我感興趣的可用人選並不多，」並補充說：「所以這代表要做到（補強）很困難。」

凱許曼也進一步解釋，休賽季初期的資訊蒐集與談判往往會讓外界以為進度很快，但實際上很多只是初步交換資訊、仍停留在談判前段，距離真正敲定交易或合約還有一段距離。

洋基休賽季節奏偏慢也遭媒體點名；Yanks Go Yard作者卡蘭南特（Thomas Carannante）就抨擊球隊操作，甚至表示洋基的補強表現「比小市場球隊還差」，並舉例匹茲堡海盜在休賽季已做出多筆重要補強，以強化原本陷入困境的打線。

此外，YES Network記者柯瑞（Jack Curry）本月稍早也曾預測，洋基可能會出現讓球迷擔憂的最壞情況，整個休賽季可能不會簽下任何新合約；根據報導，洋基下季薪資可能希望控制在3億美元以下，這也意味若要追逐像貝林傑（Cody Bellinger）等「高價大物」自由球員，恐怕超出預算上限。

在這樣的規劃下，外界擔憂洋基2026年陣容可能與2025年相差不大，甚至「幾乎原班人馬」再戰新球季；另一方面，總教練布恩（Aaron Boone）也在休賽季受訪時提到先發投手補強方向，坦言「再多一位會很好，但不是必需。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

