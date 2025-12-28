可愛也暴力！羅于婷挑染藍髮、穿「泡泡」 職業拳擊賽再勝41歲香港名將

▲羅于婷以一身搶眼的「藍色泡泡」風格登場，最終擊敗香港泰拳天后歐盈盈。（圖／中華拳擊總會提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽於27日迎來精彩的女子壓軸賽事。就讀台灣體大四年級的好手羅于婷，以一身搶眼的「藍色泡泡」風格登場，展現地主氣勢，最終再度擊敗來自香港的「東亞泰拳天后」歐盈盈，成功拿下生涯第二場職業賽勝利。

藍色是羅于婷最鍾愛的顏色，為了這場重要的職業賽，她精心打造了「戰鬥造型」，不僅花了個半小時編了辮子髮型還挑染了藍色，拳擊短褲更印上了她最喜歡的角色《飛天小女警》中的「泡泡」。

「職業賽走出場的過程讓人很緊張，但我希望可以可愛地登場。」羅于婷笑說，她原本希望能從代表幸運的「藍位角」出發，雖然最後被分配到紅位角，她仍憑藉一身藍色系的武裝，打出屬於地主的強大氣場。

現年21歲的羅于婷是場上罕見的「左架（Southpaw）」選手，這讓對手在距離感與進攻角度上吃足苦頭。雖然羅于婷在賽後自謙發揮不理想，認為自己只是占了「拳怕少壯」的體能優勢，但她流暢的攻守轉換仍讓全場球迷印象深刻。

▲羅于婷擊敗香港泰拳天后歐盈盈。（圖／中華拳擊總會提供）

面對41歲的香港名將歐盈盈，羅于婷坦言感受到對方的求勝意志，歐盈盈去年曾在同系列賽事敗給羅于婷，這次「二番戰」明顯有備而來，特別是在第三、四回合攻勢轉趨積極，展現出強烈的復仇心。然而，羅于婷最終仍穩住陣腳，再次守住勝果，儘管復仇失利，歐盈盈的戰鬥精神仍贏得全場尊重。

這場職業賽的勝利為羅于婷寫下亮眼一頁。展望2026年，她將暫時卸下職業賽戰袍，重新回歸備戰國手選拔賽，目標鎖定U23國手席次，期許在國際業餘賽場上為國爭光。

▲台灣職業拳擊好手羅于婷。（圖／記者蔡厚瑄攝）