睽違7年重返擂台　江奕宏重返職業殿堂雖落敗仍贏得全場喝采

▲男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，睽違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但仍獲得全場喝采。（圖／中華拳擊總會提供）

▲男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，睽違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但仍獲得全場喝采。（圖／中華拳擊總會提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽，27日的男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，睽違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但也重溫久違的擂台。

江奕宏出身台灣體大拳擊隊，曾於2018年與拿過職業冠軍金腰帶的香港「神奇小子」曹星如交手，之後也頻繁在職業賽亮相。

但後來江奕宏迫於生活的無奈與對家人的責任，只得離開擂台投身職場，他10歲時父親工安意外離世，母親後來又罹患糖尿病。

10歲時因工地意外離世，一手將他與哥哥帶大的母親又罹患糖尿病，加上後來自己有小孩，只得投身職場。罹病的母親已失去視力，且生活無法自理，江奕宏只能在工作、母親、小孩中蠟燭三頭燒，以至於暫別職業舞台7年。

▲男子壓軸賽由地主江奕宏出戰日本好手長岡波輝，睽違7年重返職業賽，雖未能把勝利留下，但仍獲得全場喝采。（圖／中華拳擊總會提供）

▲男子壓軸賽地主江奕宏。（圖／中華拳擊總會提供）

「我哥哥他很支持我！」江奕宏說，很早就出社會工作的哥哥，會幫忙照顧母親，也支持他的決定。闊別7年重返職業賽，江奕宏說：「沒有特別原因，就是想要打，覺得年紀、狀況也還可以，就想回來試試！」加上他本身是拳擊教練，訓練學生之餘也有維持體態，「但剛回來練一定很辛苦，但我覺得狀況是OK的。」

江奕宏高中曾因愛玩荒廢1年，但這幾年的經歷，拳擊讓他學會人生沒有捷徑，過去會想逃避，現在學會面對，即便重拾拳套的訓練很辛苦。

