林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

▲▼新北國王今日將舉行林書豪球衣引退儀式，跆拳道選手羅嘉翎（左）與拳擊選手林郁婷（右）到場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

曾在NBA舞台寫下史無前例「林來瘋」壯舉的林書豪，28日由原母隊新北國王舉行正式球衣引退儀式，現場可說眾星雲集，除了吳建豪、瘦子E.SO將獻唱外，周杰倫也傳出將到場觀禮。另外，包括中職退役球星周思齊、台灣拳擊女將林郁婷、跆拳道甜心羅嘉翎，以及羽球男雙人氣好手邱相榤，今日都現身現場觀賽。

今日林書豪正式舉行球衣引退儀式，國王也在主場迎戰海神來訪，台灣體壇也有不少名將現身國王主場觀賽，包括中職退役名將周思齊、現役好手成晉，以及「台灣拳后」林郁婷，「跆拳道甜心」羅嘉翎也和羽球名將男友邱相榤甜蜜現身觀賽。

拳后林郁婷就表示，「林書豪能夠在歐美主流的NBA賽場發光發熱，最後回到台灣這樣榮耀退休，我覺得這是一位運動員非常偉大的時刻。」

林郁婷也說，「我很佩服林書豪的精神與努力，不僅就讀哈佛大學，還能學業與專業同時維持，身為運動員一定都想學習與效仿。特別是林書豪都用腦袋打球，用策略來贏下比賽，這點和我們拳擊其實很相近，不是比誰的拳頭大顆，而是用頭腦去迎敵。」

▲羽球好手邱相傑今日也到場觀戰。（圖／記者李毓康攝）