球迷高喊「生3個！」　林書豪妙回：我覺得應該做不到

記者杜奕君／台北報導

籃壇人氣球星林書豪今（28日）正式舉行球迷見面會，晚間也將迎接由新北國王舉辦的正式球衣引退儀式。今日與球迷見面會上，林書豪也大方談論自己退役後與寶貝兒子的互動情況。現場更有球迷高喊「生3個！」希望林書豪再當爸，對此林書豪則幽默回應表示，「我覺得應該做不到！」

林書豪自8月31日宣布退役後，今日終於正式舉行見面會，與球迷、媒體相見歡，晚間他也現身國王主場交手高雄全家海神之戰，賽後就將迎接正式球衣引退儀式。

今日林書豪也暢談自己退役後的家庭生活，笑稱自己的寶貝兒子現在如果他不在家就會開始哭，老婆也很不習慣，他現在多了這麼長的時間能夠陪伴家人。

現場主持人也順勢提問，試探林書豪是否還有再生小孩的可能性，此時見面會現場球迷也高喊「生3個」，林書豪聽聞後則幽默回應表示，「生小孩這件事，我不知道，但我覺得應該做不到。」

林書豪也說，「未來有機會，也許會每天和兒子訓練1號（控球後衛）的技巧，我也希望幫助下一代的年輕人，培養好的價值觀與影響力。」

