三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

▲日本人氣女神三上悠亞加盟福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy應援。（圖／TPBL提供）

▲日本人氣女神三上悠亞加盟福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy應援。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL福爾摩沙夢想家本週末（27、28 日）於台中洲際迷你蛋迎戰強敵臺北台新戰神、新北中信特攻，拿下1勝1負，而不僅場上對決激烈，以啦啦隊「Formosa Sexy」成員身分亮相的日本巨星三上悠亞，同樣也是亮點之一，據球團統計，兩日主場賽事共吸引6,000名粉絲滿場力挺，總業績一舉突破620萬新台幣，其中周邊商品銷售額更高達200萬元，展現了「三上效應」無與倫比的吸金能力。

三上悠亞的正式加盟，讓台中洲際迷你蛋化身為全台最熱烈的應援舞台，連兩日場內座無虛席，不僅票房開紅盤，球迷更以實際行動展現支持，商品部隨處可見排隊人龍球團透露，週末兩日的總營收高達620萬元，光是三上悠亞相關的應援周邊與球隊商品，就貢獻了約200萬元的銷售額。

▲夢想家球團推出三上悠亞周邊商品。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲▼夢想家球團推出三上悠亞周邊商品。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲三上悠亞周邊商品、人氣高。（圖／記者蔡厚瑄攝）

雖然三上悠亞來台時間不到一週，但其展現出的職業素養令團隊驚嘆，22日抵達台灣當天，不顧長途飛行的疲憊，立刻與Formosa Sexy隊長梓梓合體投入練舞，雙方針對隊形默契與舞蹈細節進行高強度的調整，這種「職人級」的準備工作，讓她在場上能完美融入團隊，帶動全場應援節奏。

除了場上的熱舞應援，三上悠亞也展現出極具親和力的一面。在活動環節中，她主動向觀眾致意並熱情回應支持，讓主場氛圍沸騰。賽後舉行的「三上悠亞拍照會」更是人潮湧躍，她耐心與幸運球迷合影留念，為主場週末增添了許多溫暖的互動時刻。

▲三上悠亞成福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy最強應援，在球場展現親和力，讓粉絲暴動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲三上悠亞成福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy最強應援，在球場展現親和力，讓粉絲暴動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

三上悠亞與夢想家的緣分始於去年，當時她以「一日啦啦隊成員」身分現身，親和力十足的表現大受好評。擁有日本偶像團體SKE48背景的她，在轉戰演藝與時尚界後，依然維持極高人氣，本季夢想家球團成功將其納入正式編制，雙方的再度攜手不僅是台灣職籃的創舉，更將運動與觀光娛樂完美結合。

