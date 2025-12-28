第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

▲日本拓殖大學擊敗韓國延世大學，勇奪公開組三連霸。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽28日在台北田徑場圓滿落幕。本屆賽事競爭激烈，公開組由日本拓殖大學順利達成三連霸；一般組則由首度參賽的泰國朱拉隆功大學以碾壓之姿封王。創辦人杜元坤院長在閉幕典禮時表示，「這次25支參賽隊伍都充滿著熱情，看到高中組莘莘學子的奮戰精神讓我想起了年輕時候，公開組拓殖大學和延世大學的激烈交鋒更是讓人熱血沸騰，很高興所有人都享受到比賽帶來的快樂。」

▲創辦人杜元坤院長長青OB組比賽，展現出熱愛橄欖球的熱情與活力。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

在最受關注的公開組決賽中，尋求衛冕的日本拓殖大學與韓國延世大學狹路相逢。雙方曾在預賽以7比7戰平，但在決賽殿堂，拓殖大學憑藉陣中4位體型壯碩的外籍生優勢，上半場便兩度達陣取得12比0領先。

雖然下半場延世大學展現驚人速度追回7分，但拓殖大學展現強烈奪冠企圖心，終場以22比7擊退對手，成功完成三連霸，總教練遠藤隆夫賽後表示，大賽水平逐年提升，明年期盼能再次受邀衛冕。

一般組戰況出現新局，首次來台的泰國朱拉隆功大學展現國家隊等級實力（陣中有3位泰國國腳），從預賽到四強賽皆以懸殊比數完封或狂勝對手。決賽中，雖然政治大學一度靠著黃奕升突襲達陣取得7比5領先，但朱拉隆功大學下半場兩度達陣奪回主導權，最終以25比12勇奪冠軍。

▲泰國朱拉隆功大學首次參賽就奪下一般組冠軍。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

朱拉隆功大學教練柯林與隊長帕恰拉說，很開心受邀來台比賽並且拿到冠軍，所有球隊的實力都很不錯，也感受到台灣民眾對於橄欖球運動的熱愛，期盼明年能再次前來衛冕，而創辦人杜元坤院長則指出，朱拉隆功實力遠超一般組，明年考慮轉邀至公開組參賽。

尋求四連霸的台灣大學在4強賽17比20不敵政治大學，衛冕夢碎；季軍戰26比5擊敗韓國首爾大學，總教練林威名表示，事實証明沒有永遠的贏家，這次球隊傷兵太多，無法拿到冠軍是正常的，不過，回去之後還是要從失敗中找尋到改進和進步的方法。

▲尋求四連霸的台灣大學(綠衣)，四強賽不敵政大，衛冕夢碎。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

賽事創辦人杜元坤賽後表示，「感謝老天爺賞賜，沒有下大雨，氣溫也沒有想像中冷，所以球員都完全投入比賽中。」他也特別點名在預賽擊敗上屆亞軍關西大學的北市大，「他們的成長有目共睹，我看到了大家永不放棄、追求理想的精神。」