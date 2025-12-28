運動雲

>

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第六屆元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽28日在台北田徑場圓滿落幕，首次舉辦的高中組賽事，「黑衫軍」台北市建國中學(黑衣)擊敗新北市竹圍高中，拿下冠軍獎盃。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

▲元坤盃首次舉辦的高中組賽事，建國中學(黑衣)擊敗竹圍高中，拿下冠軍獎盃。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽於28日在台北田徑場圓滿落幕。本屆賽事最受矚目的變革，莫過於首度納入的「高中組」賽事，由台灣15人制聯賽的三支頂尖勁旅——建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中共同獻技，最終「黑衫軍」建中在退無可退的壓力下，憑藉得失分優勢驚險奪冠，展現基層橄欖球的爆發力。

受邀的三支高中球隊皆為今年台灣15人制聯賽的佼佼者，轉戰七人制舞台後競爭依舊白熱化，賽況更是峰迴路轉。首先在開局便出現亂流，首戰由竹圍高中以12比5擊敗觀音高中搶下首勝，隨後戰局出現爆冷，觀音高中以31比26逆轉力克傳統強權建國中學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於前兩戰的結果，導致建中在循環賽最後一場對抗竹圍高中時，面臨「必須大勝」才有機會奪冠的生死之戰壓力。在最後關頭，建中黑衫軍徹底爆發並發揮強大韌性，副隊長林裕埕與張邑安表現神勇，張邑安單場兩度達陣、兩場合計貢獻三次達陣，帶領球隊最終以26比 0完封竹圍高中。在三隊戰績皆為1勝1敗的情況下，建中憑藉較佳的得失分差（積分最高），驚險摘下元坤盃首屆高中組冠軍獎盃。

包辦本屆賽事多場關鍵得分、兩場合計貢獻三次達陣的張邑安，在賽後領獎時顯得相當靦腆。談到在「生死戰」中單場兩度達陣的精彩表現，張邑安謙虛地表示：「這並不是我一個人的功勞，能贏下比賽全靠所有隊友的通力合作。」他也分享了建中能頂住首戰失利壓力的關鍵，在於教練告訴大家要「盡情享受比賽」，放開手腳去發揮，才讓他們能在最終戰打出節奏感，成功完成封王任務。

建中教練、同時也是U18國家隊總教練的何明憲感性表示，非常感謝杜院長將高中組納入元坤盃，並提供充裕的經費栽培基層。何教練指出，能在台北田徑場這種具備國際賽規格、擁有專業轉播的環境比賽，對小朋友的經驗與心理成長有極大幫助。

「黑衫軍」台北市建國中學總教練何明憲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲「黑衫軍」台北市建國中學總教練何明憲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於未來期許，何教練表示：「希望元坤盃能代代相傳，未來能進一步納入國中組，讓選手從國中、高中到大學都能有一系列的栽培體系。」身為國家隊教練，他也期許U18 選手能透過更多與國外球隊交手的機會，將國際賽成績推進至前兩名，讓台灣橄欖球新血在未來的大學或社會隊階段，都能具備更高的競技層次。

創辦人杜元坤院長強調，台灣橄欖球的發展必須從基層做起，「如果你看過高中聯賽，會發現全台灣打得最拚命、最具爆發力的就是高中組！」杜院長指出，過去曾在台南單獨舉辦青年元坤盃，但今年決定將高中組納入台北主賽事，利用國際化的平台與媒體聲量，讓年輕選手在進入大學前就能感受國際賽事的震撼，這份榮譽感將成為他們進步的動力。

關鍵字： 橄欖球高中組元坤盃建國中學台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久　美媒狠評：已陷入前所未有急迫

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

熱門新聞

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

三上老師發威！夢想家主場兩日吸金620萬、周邊商品狂賣200萬

輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

第6屆元坤盃橄欖球賽落幕　日本拓殖大締三連霸！泰朱拉隆功大首參賽就封王

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林書豪引退！　周杰倫親到場祝賀

2三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

3輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

4日本拓殖大締三連霸！泰國勁旅一般組首參賽就封王

5林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

最新新聞

1洋基補強慢吞吞！冠軍荒越拖越久

2三上悠亞助攻夢想家滿場　兩天吸金620萬

316歲「九頭身甜妹」首屆TSA壁球賽稱后

4輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

5林書豪預告　個人第7代球鞋將問世

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【吃飯皇帝大】店內客人遇強震超淡定　她笑：跑了沒資格當花蓮人

【有逃跑但不多】深夜強震！宜蘭水豚瞬間慌張...下秒竟淡定發呆XD

【最感人的守護】強震！看護第一瞬間抱緊阿嬤保護她 明明自己也超害怕QQ

【家庭地位很明顯】尪遇強震秒扛女兒逃　喊沒穿褲妻：去抱兒子

【孩子別怕！】爸媽地震瞬間「自動開保護罩」網讚超有默契QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366