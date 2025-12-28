輸一場也沒關係！建中黑衫軍26比0完封竹圍、憑得失分差奪元坤盃高中組首屆冠軍

▲元坤盃首次舉辦的高中組賽事，建國中學(黑衣)擊敗竹圍高中，拿下冠軍獎盃。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽於28日在台北田徑場圓滿落幕。本屆賽事最受矚目的變革，莫過於首度納入的「高中組」賽事，由台灣15人制聯賽的三支頂尖勁旅——建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中共同獻技，最終「黑衫軍」建中在退無可退的壓力下，憑藉得失分優勢驚險奪冠，展現基層橄欖球的爆發力。

受邀的三支高中球隊皆為今年台灣15人制聯賽的佼佼者，轉戰七人制舞台後競爭依舊白熱化，賽況更是峰迴路轉。首先在開局便出現亂流，首戰由竹圍高中以12比5擊敗觀音高中搶下首勝，隨後戰局出現爆冷，觀音高中以31比26逆轉力克傳統強權建國中學。

由於前兩戰的結果，導致建中在循環賽最後一場對抗竹圍高中時，面臨「必須大勝」才有機會奪冠的生死之戰壓力。在最後關頭，建中黑衫軍徹底爆發並發揮強大韌性，副隊長林裕埕與張邑安表現神勇，張邑安單場兩度達陣、兩場合計貢獻三次達陣，帶領球隊最終以26比 0完封竹圍高中。在三隊戰績皆為1勝1敗的情況下，建中憑藉較佳的得失分差（積分最高），驚險摘下元坤盃首屆高中組冠軍獎盃。

包辦本屆賽事多場關鍵得分、兩場合計貢獻三次達陣的張邑安，在賽後領獎時顯得相當靦腆。談到在「生死戰」中單場兩度達陣的精彩表現，張邑安謙虛地表示：「這並不是我一個人的功勞，能贏下比賽全靠所有隊友的通力合作。」他也分享了建中能頂住首戰失利壓力的關鍵，在於教練告訴大家要「盡情享受比賽」，放開手腳去發揮，才讓他們能在最終戰打出節奏感，成功完成封王任務。

建中教練、同時也是U18國家隊總教練的何明憲感性表示，非常感謝杜院長將高中組納入元坤盃，並提供充裕的經費栽培基層。何教練指出，能在台北田徑場這種具備國際賽規格、擁有專業轉播的環境比賽，對小朋友的經驗與心理成長有極大幫助。

▲「黑衫軍」台北市建國中學總教練何明憲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於未來期許，何教練表示：「希望元坤盃能代代相傳，未來能進一步納入國中組，讓選手從國中、高中到大學都能有一系列的栽培體系。」身為國家隊教練，他也期許U18 選手能透過更多與國外球隊交手的機會，將國際賽成績推進至前兩名，讓台灣橄欖球新血在未來的大學或社會隊階段，都能具備更高的競技層次。

創辦人杜元坤院長強調，台灣橄欖球的發展必須從基層做起，「如果你看過高中聯賽，會發現全台灣打得最拚命、最具爆發力的就是高中組！」杜院長指出，過去曾在台南單獨舉辦青年元坤盃，但今年決定將高中組納入台北主賽事，利用國際化的平台與媒體聲量，讓年輕選手在進入大學前就能感受國際賽事的震撼，這份榮譽感將成為他們進步的動力。