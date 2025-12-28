快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

運動雲

記者杜奕君／新北報導

林書豪28日晚間舉行7號球衣引退儀式，現場眾星雲集，包括歌壇天王周杰倫驚喜現身加持外，包括NBA、兩岸籃壇、藝能界眾多超級巨星，都錄製影片為林書豪獻上祝福。當林書豪被問到，15年職業生涯中，印象最為深刻的一場比賽，林書豪也直言，就是當時「林來瘋」時期，隨紐約尼克在主場迎戰洛杉磯湖人，當時自己單場砍下38分、7助攻的經典一役。

林書豪在今日中午舉行球迷見面會後，晚間現身國王主場，國王展現「慶祝行情」，末節上演大逆轉擊敗海神。

在滿場6500人見證下，以及歌壇天王周杰倫驚喜現身加持，林書豪的7號球衣也冉冉於國王主場升起。

▲▼林書豪球衣引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪7號球衣正式於國王主場退役。（圖／記者李毓康攝）

林書豪本人隨後受訪時，也被問到回顧15年職業生涯，印象最為深刻的一場比賽，他則毫不猶豫地挑選了當時效力尼克，在主場迎戰湖人之役，該場比賽林書豪狂轟38分、7助攻的強勢表現領軍奪勝，賽後更讓「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）都難以評論。

至於在台灣職籃效力期間，林書豪則透露對於去年的TPBL總冠軍第7戰印象深刻，他表示，「我從來沒到這種地步，付出了百分之百才贏下那場比賽，真的很高興。」

▲▼林書豪球衣引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪球衣引退儀式，致詞時展現開心笑容。（圖／記者李毓康攝）

