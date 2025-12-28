快訊／籃球生涯「3大目標」全達成　林書豪瀟灑選擇退役

▲林書豪透露自己的3大目標都已經實現，因此選擇退役。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

永遠的「林來瘋」回來了！籃壇人氣球星林書豪在今年8月底震撼宣布退役後，今（28日）正式舉行球迷見面會，晚間也將重返新北國王主場，接受球團舉行的正式球衣引退儀式。談到自己的退休，林書豪強調，「籃球生涯最後階段的3大目標，我都順利達成了，因此讓我下定決心退役。」

選擇結束15年職業生涯，林書豪今日在退役後首度正式與媒體、球迷進行見面會，他表示，「大家都說太早了，」但這件事（退役）我講了3、4年，大家都覺得不太可能，但其實我很深的去想這件事很久了。」

林書豪透露，「生涯最後階段，我有3大目標，首先是找回我的熱情，我在疫情期間掉了10公斤，後面一季加入廣州龍獅效力，因為隔離沒有球迷，也不能和家人在一起，後來我選擇來到台灣加入高雄鋼鐵人，那是我兩、三年內沒有體驗到的開心狀況。」

▲粉絲見面會現場有眾多林書豪死忠球迷到場力挺。（圖／記者李毓康攝）

「第2個目標，是希望在台灣球迷面前打球，過去我在NBA效力時，只有隨休士頓火箭來到台灣進行了一場季前熱身賽，但這裡的球迷很支持我，那場比賽感覺就像季後賽一樣熱鬧。」

林書豪也說，「最後第3個目標，是希望和我弟弟（林書緯）留下好的回憶，我來到新北國王不是為了總冠軍，是為了和我弟弟一起打球，也在台灣球迷面前打球。」

林書豪也回憶道，「自己印象深刻的兩個籃球時刻，撇除『林來瘋』時期不談，首先會想到自己效力夏洛特黃蜂時期，那時我放開了全部壓力，因為我在休士頓火箭、洛杉磯湖人都遭遇了很多失敗，在黃蜂我能自然開心的打球。」

「另一個則是我第1年加盟北京首鋼，因為在那季開始的前兩年，我都處於受傷狀況，在首鋼我甚至希望教練在關鍵時刻別放我上場，但我選擇找心理醫生面對這樣的狀況，因此雖然我的身體狀況往下走，但籃球技巧卻是呈現上升，最大的主因是我的心態強化了。」

▲林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）