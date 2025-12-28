運動雲

>

快訊／籃球生涯「3大目標」全達成　林書豪瀟灑選擇退役

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪透露自己的3大目標都已經實現，因此選擇退役。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

永遠的「林來瘋」回來了！籃壇人氣球星林書豪在今年8月底震撼宣布退役後，今（28日）正式舉行球迷見面會，晚間也將重返新北國王主場，接受球團舉行的正式球衣引退儀式。談到自己的退休，林書豪強調，「籃球生涯最後階段的3大目標，我都順利達成了，因此讓我下定決心退役。」

選擇結束15年職業生涯，林書豪今日在退役後首度正式與媒體、球迷進行見面會，他表示，「大家都說太早了，」但這件事（退役）我講了3、4年，大家都覺得不太可能，但其實我很深的去想這件事很久了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林書豪透露，「生涯最後階段，我有3大目標，首先是找回我的熱情，我在疫情期間掉了10公斤，後面一季加入廣州龍獅效力，因為隔離沒有球迷，也不能和家人在一起，後來我選擇來到台灣加入高雄鋼鐵人，那是我兩、三年內沒有體驗到的開心狀況。」

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲粉絲見面會現場有眾多林書豪死忠球迷到場力挺。（圖／記者李毓康攝）

「第2個目標，是希望在台灣球迷面前打球，過去我在NBA效力時，只有隨休士頓火箭來到台灣進行了一場季前熱身賽，但這裡的球迷很支持我，那場比賽感覺就像季後賽一樣熱鬧。」

林書豪也說，「最後第3個目標，是希望和我弟弟（林書緯）留下好的回憶，我來到新北國王不是為了總冠軍，是為了和我弟弟一起打球，也在台灣球迷面前打球。」

林書豪也回憶道，「自己印象深刻的兩個籃球時刻，撇除『林來瘋』時期不談，首先會想到自己效力夏洛特黃蜂時期，那時我放開了全部壓力，因為我在休士頓火箭、洛杉磯湖人都遭遇了很多失敗，在黃蜂我能自然開心的打球。」

「另一個則是我第1年加盟北京首鋼，因為在那季開始的前兩年，我都處於受傷狀況，在首鋼我甚至希望教練在關鍵時刻別放我上場，但我選擇找心理醫生面對這樣的狀況，因此雖然我的身體狀況往下走，但籃球技巧卻是呈現上升，最大的主因是我的心態強化了。」

▲▼林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪「豪情不滅｜Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

超暖！林書豪退役首辦粉絲見面會　777位球迷每人都有合照留念

超暖！林書豪退役首辦粉絲見面會　777位球迷每人都有合照留念

哎呦！會是周杰倫嗎　林書豪引退儀式預告將有超大咖神秘嘉賓

哎呦！會是周杰倫嗎　林書豪引退儀式預告將有超大咖神秘嘉賓

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

熱門新聞

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林泓育談職業倦怠

2洋基冬天終於補強了！

3洋基休賽季操作挨轟比小市場還差

4兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

5輔導長贏了！許誌宸專心軍旅生活將暫別擂台

最新新聞

1林書豪退役　陳建州獻禮曝光

2道奇火球男萊恩不急復出！

3生涯3大目標全達成　林書豪瀟灑退役

4兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

5大都會當家球星林多再爆爭議！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

【凍僵惹？】女警雪地站崗0移動 網直呼心疼：好可憐的警察小姐姐 #合歡山

【玩命關頭真實版？】搶匪飆車拖走整台ATM 超商全毀！結果白忙一場 #美國

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

【肇事逃逸】被「拋飛2米」摔砸車頂！　重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366