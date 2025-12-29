兌現「還會再回來」承諾？梅賽斯傳獲味全龍網羅重返中職

▲梅賽斯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍將「龍之子」徐若熙送往日職福岡軟銀鷹，換回約 200萬美元 的入札金，有望藉此增加洋將補強彈性。近日傳出，味全龍正評估網羅曾被挖角至韓職的前統一獅洋投梅賽斯（César Mészáros），球迷有機會看到他重返中華職棒。

現年31歲的梅賽斯為多明尼加籍左投，本季曾效力統一7-ELEVEn獅隊，合計出賽14場、投84局，繳出 6勝3敗、防禦率2.57 的亮眼成績，表現相當穩定。

今年7月底，韓職培證英雄（Kiwoom Heroes）以 總額28萬美元（含轉隊費，約新台幣831萬元） 挖角梅賽斯。他在台北大巨蛋完成中職生涯最後一個系列賽，對於突如其來的轉變，梅賽斯當時受訪坦言相當不捨，「真的捨不得大家，隊友都是很好的朋友，希望有一天還能再回來。」

轉戰韓職後，梅賽斯留下 3勝3敗、防禦率4.47 的成績，球季結束後未獲培證英雄續約。雖然原母隊統一獅曾有意評估他回鍋，但味全龍動作同樣積極，有機會讓梅賽斯兌現當初的承諾，再度回到中職與台灣球迷見面。

味全龍已經和鋼龍續約，並與不佔洋投名額的伍鐸簽下兩年合約，如今再傳網羅梅賽斯，對此，味全龍球團回應表示：「外籍選手仍在評估程序中，若有確認結果，將會再對外說明。」