洋基想補強先發卻碰壁！　馬林魚對前賽揚阿爾坎塔拉開「超級報價」門檻

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季操作至今相對低調，僅有外野手葛里沙姆（Trent Grisham）接受合格報價、左投希爾（Tim Hill）、布萊克本（Paul Blackburn）續留等動作；外界關注洋基是否會在投手市場有所斬獲，但隨著多方消息指出他們補強先發若有動作，可能更傾向透過交易進行，如今一名熱門目標恐已「提前下架」。

根據《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）消息，馬林魚雖會聽取部分球員的交易報價，但對於阿爾坎塔拉的態度相當強硬，除非出現讓他們難以拒絕的「超級報價」，否則不會考慮送走王牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息也顯示，馬林魚並未打算重建或拆解戰力；上季他們一度接近勝率5成以上，休賽季還簽下市場上頂級後援之一費爾班克斯（Pete Fairbanks），並以相對低風險方式網羅莫瑞爾（Christopher Morel），整體方向更像是「補強」而非「出清」，因此即便洋基或其他球隊有意網羅阿爾坎塔拉，真正可能出現交易契機的時間點，或許得等到球季中段的交易截止日。

事實上，洋基並非第一次與阿爾坎塔拉傳出連結；去年交易截止日前，洋基就曾嘗試與馬林魚洽談，不過最終未能成局，根據《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）報導，馬林魚對王牌投手的要價過高，使得交易無法推進。

報導指出，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）不願在談判中放出兩名頂級新秀瓊斯（Spencer Jones）或隆巴德二世（George Lombard Jr.），而這正是馬林魚所希望取得的籌碼，也因此讓交易談判陷入僵局。

即便去年錯過阿爾坎塔拉，洋基仍靠著年輕投手施利特勒（Cam Schlittler）在2025賽季的崛起撐起輪值；施利特勒在短暫的大聯盟初登場期間，展現出足以接近王牌級的壓制力，並且在季後賽對紅襪、藍鳥的關鍵登板中展現沉著，成為洋基當季能挺過投手戰力缺口的重要原因之一。

然而進入2026賽季，洋基輪值仍面臨不確定性，王牌柯爾（Gerrit Cole）仍將缺席，而羅登（Carlos Rodon）也預計無法趕上開季，讓洋基投手群在季初出現更多變數；如今阿爾坎塔拉看似「難以交易」，也意味著洋基若要透過交易補進先發投手，勢必得把目標轉向其他人選。