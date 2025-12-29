運動雲

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹洋砲「魔鷹」近日接受YT頻道《Swing Latino MLB》專訪中罕見談及自己的成長背景、旅外生涯，以及退役後的人生規畫，直言未來希望投入工程與科技領域，證明「運動員不只有肌肉，也有大腦」。

魔鷹出生於波多黎各，但在出生僅兩個月後便回到多明尼加成長，自小在貧困環境中長大，母親獨力撫養他與兩名妹妹。2008年，年僅16歲的魔鷹與美職底特律老虎隊簽約，當時他心中最大的願望不是站上大聯盟，而是改善家庭生活。他回憶，拿到簽約金後第一時間向母親承諾，家裡不用再為房租煩惱，那一刻的情緒遠比任何全壘打都來得重要。

進入老虎隊體系後，魔鷹曾與卡布雷拉（Miguel Cabrera）等球星同隊，他形容那是一場震撼教育。卡布雷拉在打擊練習中刻意擊出軟弱擊球的畫面，讓他第一次理解，頂級打者的關鍵不在力量，而在於視覺、節奏與時機的精準掌控。

隨後轉戰日本職棒中日龍，魔鷹坦言最初是為了家庭經濟考量，但到了日本後才發現，那是一段「重新學習棒球」的過程。高強度訓練、嚴格紀律與戰術執行，讓他學會謙卑與耐心。他也點名千賀滉大、佐佐木朗希等投手，認為日本投手最可怕的並非球速，而是對控球與打者視覺的掌控能力。

談到未來，現年34歲的魔鷹明確表示，退役後不想當教練，而是希望重返校園，攻讀機器人或電腦工程相關領域。他強調，想向外界證明職業運動員並非只有體能，也能在不同專業領域展開第二人生，並鼓勵年輕選手永遠保持學習與好奇心。

魔鷹台鋼雄鷹旅外棒球運動員轉型科技夢

【睡在半空中】驚見有人在大樓牆外防護網睡覺！民眾嚇壞

