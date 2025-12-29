前大谷隊友、世界大賽冠軍投手退休了！　希尼感性告別14季職業生涯

▲希尼（Andrew Heaney）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2023年隨德州遊騎兵奪下世界大賽冠軍的先發左投希尼（Andrew Heaney），29日透過社群媒體宣布正式退休，結束長達14季的職業生涯；34歲的他在貼文中寫下感性告白，坦言自己「從來不是全明星，也絕對不是名人堂球員」，但希望自己曾對身邊的每一位球迷、隊友、教練與工作人員都是很棒的人，也感謝所有讓他的職涯比夢想中更成功的人。

希尼在文中回顧大聯盟生涯，表示自己很幸運能離開家、走訪世界各地，並在從事熱愛工作的同時認識許多來自不同背景的人；他強調自己對達成的一切感到驕傲，包括超過10年大聯盟年資、3度入圍克萊門特獎提名、世界大賽第4戰拿下勝投，以及在2023年成為世界大賽冠軍，「能夠在大聯盟出賽，是獨一無二的榮耀與特權。」

談到退休原因，希尼坦言過去14季「每天到球場報到、努力讓自己每次出賽都進步」一直是推動自己的力量，但職業生涯也伴隨挑戰與犧牲，尤其是長時間離家、無法陪伴摯愛的人；「我已準備好把專注與精力放回當丈夫、父親、家庭的一份子，以及社區裡更積極的一員。」

他寫道：「我從棒球退休，但希望能回饋更多，超過我所得到的，」最後也向一路支持他的人道謝：「謝謝你們給我的愛與支持。」

回顧希尼生涯，他在2012年MLB選秀首輪第9順位被馬林魚選中，2014年季後被交易到天使隊，並在隔年繳出6勝；2018年他曾單季出賽30場、拿下9勝10敗、防禦率4.15，之後他輾轉效力洋基、道奇，並在2023年效力遊騎兵時寫下個人生涯新高的10勝（6敗），也在該年隨隊登頂世界大賽。

至於本季，希尼在海盜隊開季，26場出賽繳出5勝10敗、防禦率5.39；8月底離隊後，9月初與老東家道奇簽下小聯盟合約，9月28日在大聯盟登板後隔天遭降回小聯盟，球季結束後成為自由球員，如今正式宣布退休。