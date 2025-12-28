首屆TSA壁球公開賽高雄落幕！「台灣隊長」蔡欣倫封王、16歲新星徐宛雅稱后

▲從美國回台參賽的蔡欣倫(右)和徐宛雅拿下男女子A組冠軍。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

為期兩天的首屆TSA壁球公開賽今於高雄市苓雅運動中心壁球場落幕，競爭最激烈的男、女子A組分別由在美國返台參賽的紐約大學「台灣隊長」蔡欣倫與年僅16歲新一代台灣「壁球甜妹」徐宛雅拿下冠軍，連續兩天在場內幾乎沒空坐下來休息的主辦人「壁球甜心」王媛很感動的說：「兩天都收到滿滿正面的回饋，很開心也很感動，希望未來能成為每年固定12月的比賽！」

由「壁球甜心」王媛自掏腰包且全家投入下，在不到兩個月內就成功舉辦了首屆TSA壁球公開賽，展現了台灣壁球人的熱情和傳承的精神，今天打下男子A組冠軍、在美國紐約大學壁球隊史上首位的「台灣隊長」蔡欣倫也說：「我在2022和2023年在台灣舉辦了全台十多場的「Start Yours 」壁球推廣活動，當時王媛也很熱心來幫忙，現在換成她來舉辦賽事，我更是義不容辭要來參與她舉辦的比賽，我真心覺得辦得不錯。」

對於兩天緊湊的賽事，王媛很滿意又感恩的說：「真的比我比賽還累，但覺得很值得，很多學生給我的回饋都說辦得很好，未來希望能有更多贊助商參與，今年因場地關係，不敢把賽程設計的太多，導致有人來打了只打一場就結束，明年希望賽程可以調整，讓更多人都可以來享受壁球對抗的樂趣！」

▲「壁球甜心」王媛(中)舉辦賽事，特別從美國趕回台參賽的蔡欣倫(右1)和徐宛雅都拿下冠軍。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

首屆TSA壁球公開賽以實力共分成男、女子A至D組和兒童組等組別，今在實力最強的男子A組決賽中，由紐約大學「台灣隊長」蔡欣倫對上前輩國手潘紹宇，首局兩人打到9比9平手，蔡欣倫連下2分才以11比9拿下領先；但第二局，落後的潘紹宇搶攻以11比4扳平；關鍵第三局雙方再度打到9比9時，蔡欣倫又連下關鍵2分後才以11比9拿下冠軍，兩人的激戰博得全場熱烈的掌聲，特別是屈居亞軍的潘紹宇，兩天以來不僅參賽還擔任大會工作人員，場內場外兩頭跑，堪稱是最辛苦的選手，奮戰精神讓人感動。

由於在上周回台時流感，吃了特效藥才能勉強上場參賽，年僅20歲蔡欣倫說：「這是我第一次與學長比賽，我知道第二局學長一定會強攻，我趁機在這局做了體力的調整，把體力留給第三局，因為流感的關係，體力的調整變成很重要，這場比賽的關鍵在於穩定，我在一些關鍵分的選球上面比較穩定一點，該把握也都有把握住，我對比賽結果有算滿意。」

蔡欣倫在小四時開始觸壁球，他笑著說：「小一至小三是踢足球，小四時想找個可以吹冷氣又不用曬太陽的運動，結果沒想到從U13起到U19都被選上壁球國手至今，在康橋高中畢業後就到美國紐約大學唸化學系，沒想到今年還被選為壁球隊史上首位來自台灣的隊長，今年在學長帶隊下還打到在費城舉行的Club Nationals最高A級第五的隊史最佳成績，這也讓我有更大的壓力。」

蔡欣倫自己還是更著重於唸書，他說：「每周會做2到3次，每次做1到1個半小時的訓練，每周會做3、4天的體能訓練，打壁球就像在唸書後的抒壓。」問他如何能成為紐約大學壁球隊史上任台灣隊長，蔡欣倫自信的說：「就是用實力來說明一切，接掌壁球隊後，我有要求一周兩次的團練，希望隊員都可以到場參加訓。」

而在女子A組決賽中，則由在美國水牛城唸書年僅16歲的九頭身「壁球甜妹」徐宛雅對上前年入選國手的20歲中華醫專女將鄭毓蓁，徐宛雅今年入選青年和成人國手，是台灣最年輕的成人國手，並於暑假代表台灣出征國際錦標賽，她今在決賽展現更高的穩定性後，以11比7、11比5輕鬆拿下冠軍。

▲年僅16歲的台灣「壁球甜妹」徐宛雅拿下女子A組冠軍。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

身高163公分的徐宛雅，英文名字是Cordelia，在美國出生，父母親都是台灣人，她說：「我是在11歲時因為哥哥的緣故開始接觸壁球，但現在哥哥已經沒有在比賽，反而是我堅持下來，因為我下周還要選拔青少年國手，這兩場的比賽是我選拔賽前的最好的暖身。」徐宛雅背後還有高人指點，自去年開始受教於曾經在全球高達世界第4的哥倫比亞名將Miguel Rodríguez，徐宛雅說：「我覺得我和新的教練配合得很好，因為他會教我各種不同的風格和技巧，所以會學習很多不同的技巧。」

徐宛雅外型相當可愛，自己也很喜歡在比賽時打扮得美美的上場，今天也在耳朵別上金色閃閃的耳環上場，她笑著說：「是的，我喜歡搭配所有的東西，因為我覺得我看起來很好，那我就能打得更好，即便如果比賽輸了，至少我做了最好的事，讓我自己看起來很好。」

至於其他組別部份，就學於上海國小的台商兄弟檔康佐赫、康力升，哥哥康佐赫拿到男子C組亞軍，弟弟康力升在兒童組展現超強實力，3場都以直落二且不小差距拿下冠軍，康力升說：「我是被媽媽送去學壁球，大陸比賽競爭很激烈，我最好只拿到第5。」問康家兄弟誰打得比較好？哥哥康佐赫很不服氣的說：「弟弟打得比我好，但他比較早學，我晚他練一年多而已。」

▲於上海唸書的兄弟檔康佐赫(左)、康力升拿下一冠一亞。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

2025年TSA壁球公開賽各組前三

男子A組： 冠軍蔡欣倫、亞軍潘紹宇、季軍潘弈安、蘇聖堯

男子B組：冠軍洪晟項、亞軍李亞民、季軍Dogra Vijendra、鄭鈞仁

男子C組：冠軍José Maria、亞軍康佐赫、季軍杜泳聰、莊炳宏

女子A組：冠軍徐宛雅、亞軍鄭毓蓁、季軍吳宜臻、王瑞琦

女子B組：冠軍李惠蓉、亞軍楊詠欣、季軍黃海珊、黃惠瑜

女子C組：冠軍黃千瑜、亞軍依彥希、季軍蔡芮寧、王玟心

女子D組：冠軍黃美倫、亞軍吳格慧、季軍蕭莉如、李芸華

兒童組：冠軍康力升、亞軍馬弈澄、季軍增禹軒、馬承昊

