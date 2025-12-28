運動雲

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

▲▼新北國王新莊體育館主場賽事，王陽明(前排左起)、林書豪、吳建豪在場邊觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪引退儀式眾星雲集，包括籃壇、演藝界都齊聲獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

永遠的「林來瘋」正式退役！林書豪28日正式接受母隊新北國王進行球衣引退儀式，包括體壇、演藝圈眾多大咖，都錄製影片為這位華人界傳奇球星獻上祝福，包括歌壇天王周杰倫、「移動長城」姚明以及台籃活傳奇「野獸」林志傑，都拍攝影片向林書豪致敬。

林書豪球衣引退儀式28日晚間正式展開，開始先由瘦子E.SO、吳建豪熱力開唱揭開序幕，隨後國王球團也準備超驚喜影片，匯集台灣籃壇包括陳盈駿、賀博、陳建州、盧峻翔、卡米諾斯、高錦瑋、麥卡洛、辛特力以及林志傑、前隊友海登、曼尼高、前總教練萊恩都在影片現身，為林書豪獻上祝福。

其中曼尼高更在影片中搞笑發言，笑稱會懷念林書豪摔倒在地上50次、100次，並且跟裁判要犯規的時刻，讓滿場球迷笑聲不斷。

隨後影片也播放林書豪過往在「林來瘋」時期精彩每季，以及效力國王的點點滴滴，並以經典名曲「My Way」做為襯底音樂，象徵對於這位傳奇球星的最高敬意。

包括林書豪父親林繼明、母親吳信信、大哥林書雅、弟弟林書緯都被一一唱名進入現場，林書豪在被唱名入場後，也一一和國王全體隊友、教練致意。

另外包括演藝圈好友，包括天王周杰倫、天后鄧紫棋、林俊傑、蕭敬騰、王嘉爾、張藝興、王鶴棣以及「移動長城」姚明，都錄製影片為林書豪退役儀式獻上祝福與最高敬意。

