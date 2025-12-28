運動雲

>

「韓援四皇」都到齊也無用！洋基工程只了打一節好球　主場輸獵鷹苦吞4連敗

▲洋基工程洋將傑克森（右）轟下34分仍沒能幫助球隊拿下隊史首勝。（圖／PLG提供）

▲洋基工程洋將傑克森（右）轟下34分仍沒能幫助球隊拿下隊史首勝。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG職籃洋基工程本週迎來隊史主場新竹體育館開幕週，28日迎戰台南台鋼獵鷹雖無首戰嘉賓林志玲加持，但「韓援4皇」全數到齊，現場仍吸引了3026位球迷進場盼能見證洋基隊史首勝，然而洋基此役首節展現企圖心，第一節打完還以5分領先，但接下來三節卻直接崩盤，最終以25分之差苦吞開季4連敗，歷史首勝得再等等。

洋基工程開幕戰昨天請來永遠的女神林志玲擔任嘉賓，而主場週第二戰「韓援4皇」也全數到齊，包括睦那京、李素敏與崔洪邏以及朴淡備正式合體登場應援，開賽在洋基主場新竹體育館帶領洋基女孩大展炫目舞技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洋基工程只打了一節好球，最終以25分之差敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG、洋基工程提供）

▲洋基工程啦啦隊「韓援4皇」全數到齊，睦那京、李素敏與崔洪邏以及朴淡備正式合體應援。（圖／洋基工程提供）

前役在主場隊史首戰，洋基在面對衛冕軍領航猿最後以36分之差慘敗，今天「背靠背」迎戰獵鷹，開賽就展現強烈企圖心，洋將傑克森、庫薩斯合轟16分，另外兩名從板凳出發的洋將喬治金、戴維斯也合力貢獻12分，本土也有三人有分數進帳，洋基單節就轟下34分，首節打完取得5分領先獵鷹。

不過次節獵鷹多比、谷毛唯嘉挺身而出，兩人率隊展開反攻，節末陳范柏彥在外線要到犯規後，3罰中2追到44比45，隨後谷毛唯嘉拋投追平，多比又連取4分，喬治金雖然最後20秒砍進三分球，但半場打完洋基就已經遭到獵鷹逆轉超前。

▲洋基工程只打了一節好球，最終以25分之差敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG、洋基工程提供）

▲台鋼獵鷹洋將多比（右）從板凳出發猛轟30分。（圖／PLG提供）

易籃後，洋基趁著手感火燙的多比下場休息的機會，在庫薩斯連拿7分帶領下展開反攻，加上戴維斯、喬治金的三分球助陣，追到剩下3分差，不過獵鷹馬上召回多比，回敬11比0的猛攻，將領先分數擴大到雙位數，最末節种義仁、多比繼續攜手轟炸籃框，陳范柏彥、 翟蒙也接連砍進三分球，一輪猛攻後，直接在比賽剩下2分17秒時將領先擴大超過20分，也直接讓比賽失去懸念，最終洋基就以114比89落敗，歷史首勝還是沒能開胡。

▲洋基工程只打了一節好球，最終以25分之差敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG、洋基工程提供）

▲洋基工程洋將庫薩斯。（圖／洋基工程提供）

獵鷹此役5人得分達雙位數，替補出戰的多比豪取30分7籃板另有5助攻，單場得分寫下PLG生涯新高，翟蒙則是繳出24分14籃板「20、10」成績，谷毛唯嘉、謝宗融都拿下14分，陳范柏彥則挹注13分。

苦吞開季4連敗的洋基方面，此戰依舊是傑克森表現最亮眼，此役他轟下34分是全場最高，庫薩斯繳出20分17籃板，戴維斯繳出9分1籃板，本土球員以高瑋綸的6分最高。

▲洋基工程只打了一節好球，最終以25分之差敗給台鋼獵鷹。（圖／PLG、洋基工程提供）

▲洋基工程只打了一節好球，最終以25分之差敗給台鋼獵鷹。（圖／洋基工程提供）

關鍵字： PLG洋基新竹體育館獵鷹韓援4皇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神

快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

大聲交換禮物送JYP性感抱枕　尹斗俊:明年得轉送出去XD

熱門新聞

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林泓育談職業倦怠

2洋基冬天終於補強了！

3兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

4洋基休賽季操作挨轟比小市場還差

5輔導長贏了！許誌宸專心軍旅生活將暫別擂台

最新新聞

1「韓援四皇」到齊無用！洋基只打了一節好球

2林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

3林書豪引退　林書緯：我不用說太多

4林書豪引退贏了　國王大逆轉擊退海神

5又按到慶祝鍵？「最紅守門員」重蹈覆轍、還好這次險勝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

【凍僵惹？】女警雪地站崗0移動 網直呼心疼：好可憐的警察小姐姐 #合歡山

【玩命關頭真實版？】搶匪飆車拖走整台ATM 超商全毀！結果白忙一場 #美國

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

【肇事逃逸】被「拋飛2米」摔砸車頂！　重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366