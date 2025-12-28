「韓援四皇」都到齊也無用！洋基工程只了打一節好球　主場輸獵鷹苦吞4連敗

▲洋基工程洋將傑克森（右）轟下34分仍沒能幫助球隊拿下隊史首勝。（圖／PLG提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG職籃洋基工程本週迎來隊史主場新竹體育館開幕週，28日迎戰台南台鋼獵鷹雖無首戰嘉賓林志玲加持，但「韓援4皇」全數到齊，現場仍吸引了3026位球迷進場盼能見證洋基隊史首勝，然而洋基此役首節展現企圖心，第一節打完還以5分領先，但接下來三節卻直接崩盤，最終以25分之差苦吞開季4連敗，歷史首勝得再等等。

洋基工程開幕戰昨天請來永遠的女神林志玲擔任嘉賓，而主場週第二戰「韓援4皇」也全數到齊，包括睦那京、李素敏與崔洪邏以及朴淡備正式合體登場應援，開賽在洋基主場新竹體育館帶領洋基女孩大展炫目舞技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洋基工程啦啦隊「韓援4皇」全數到齊，睦那京、李素敏與崔洪邏以及朴淡備正式合體應援。（圖／洋基工程提供）

前役在主場隊史首戰，洋基在面對衛冕軍領航猿最後以36分之差慘敗，今天「背靠背」迎戰獵鷹，開賽就展現強烈企圖心，洋將傑克森、庫薩斯合轟16分，另外兩名從板凳出發的洋將喬治金、戴維斯也合力貢獻12分，本土也有三人有分數進帳，洋基單節就轟下34分，首節打完取得5分領先獵鷹。

不過次節獵鷹多比、谷毛唯嘉挺身而出，兩人率隊展開反攻，節末陳范柏彥在外線要到犯規後，3罰中2追到44比45，隨後谷毛唯嘉拋投追平，多比又連取4分，喬治金雖然最後20秒砍進三分球，但半場打完洋基就已經遭到獵鷹逆轉超前。

▲台鋼獵鷹洋將多比（右）從板凳出發猛轟30分。（圖／PLG提供）

易籃後，洋基趁著手感火燙的多比下場休息的機會，在庫薩斯連拿7分帶領下展開反攻，加上戴維斯、喬治金的三分球助陣，追到剩下3分差，不過獵鷹馬上召回多比，回敬11比0的猛攻，將領先分數擴大到雙位數，最末節种義仁、多比繼續攜手轟炸籃框，陳范柏彥、 翟蒙也接連砍進三分球，一輪猛攻後，直接在比賽剩下2分17秒時將領先擴大超過20分，也直接讓比賽失去懸念，最終洋基就以114比89落敗，歷史首勝還是沒能開胡。

▲洋基工程洋將庫薩斯。（圖／洋基工程提供）

獵鷹此役5人得分達雙位數，替補出戰的多比豪取30分7籃板另有5助攻，單場得分寫下PLG生涯新高，翟蒙則是繳出24分14籃板「20、10」成績，谷毛唯嘉、謝宗融都拿下14分，陳范柏彥則挹注13分。

苦吞開季4連敗的洋基方面，此戰依舊是傑克森表現最亮眼，此役他轟下34分是全場最高，庫薩斯繳出20分17籃板，戴維斯繳出9分1籃板，本土球員以高瑋綸的6分最高。

▲洋基工程只打了一節好球，最終以25分之差敗給台鋼獵鷹。（圖／洋基工程提供）