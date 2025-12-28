運動雲

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

▲二度挑戰職業擂台的職業軍人許誌宸，在克服繁重營務與視力模糊的雙重壓力下，成功擊敗對手奪得生涯首勝。（圖／中華拳擊總會提供）

▲二度挑戰職業擂台的職業軍人許誌宸在雙重壓力下，成功擊敗對手奪得生涯首勝。（圖／中華拳擊總會提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

2025 IRON FIST 環太平洋國際職業拳擊賽於 27 日在台中金典酒店熱血開打，三度挑戰職業擂台的職業軍人許誌宸，在克服繁重營務與視力模糊的雙重壓力下，成功擊敗對手奪得生涯首勝，賽後他感性表示，這場勝利為他一年的忙碌畫下了漂亮句點，隨後他將專心回歸軍旅生涯，暫別拳擊舞台。

許誌宸的拳擊之路比常人更為艱辛，擁有遺傳性近視的他，左右眼分別為 200 度與 425 度，但因拳擊運動的高強度對抗，配戴隱形眼鏡有破碎受傷的風險，因此他早已習慣在「模糊」的狀態下出賽。

「這沒辦法戴隱形眼鏡，所以我練習時一直憑著拳感去調整距離。」許誌宸透露，面對陌生的對手，視力落差會導致距離感需要重新抓取，他通常需要花費整整一個回合的時間來適應場地大小與對手位置。

許誌宸國防大學畢業後，現於台南的營區擔任輔導長，由於剛任官，他一度猶豫要不要參賽，「在營區內只能找空檔自己練，大多偏重體能，只有休假才能回拳館訓練。」

更艱難的是，他在賽前甚至面臨每天工作到凌晨、隔天清晨五、六點就得起床的極限挑戰。許誌宸坦言，當教練詢問是否接下這場比賽時他一度猶豫，擔心體力與訓練不足，但最終仍決定「再挑戰一次」，不想讓人生留下遺憾。

▲二度挑戰職業擂台的職業軍人許誌宸（左）與教練翁瑋廷。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲二度挑戰職業擂台的職業軍人許誌宸（左）與教練翁瑋廷。（圖／記者蔡厚瑄攝）

去年許誌宸在同系列賽事中落敗，甚至受傷就醫；今年捲土重來能奪下首勝，他歸功於相處七、八年的教練翁瑋廷。

「這次因為有翁教練在場邊陪伴，心裡安定很多。」許誌宸強調，教練豐富的經驗能第一時間下達命令，而他在場上唯一的戰術就是「絕對信任」，不帶懷疑地執行教練的所有指令，這份深厚的師徒默契，成了他奪勝的最後一塊拼圖。

對許誌宸而言，拳擊從興趣昇華為目標，如今更成了人生的重要里程碑，「我不會抱著一定要贏的心態，就是盡全力，結果交給天。」

隨著首勝入袋，許誌宸將先專注於軍中的本職工作，待事業更趨穩定後再考慮重新踏入拳壇，這場勝利不僅是他拳擊生涯的榮耀，更是他身為職業軍人在艱苦訓練與工作平衡中，繳出最亮眼的成績單。

