洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基至今仍未與貝林傑（Cody Bellinger）簽下他所尋求的那種巨額合約，條紋軍正在市場上尋找一名外野重砲手，並且據報導已經決定，與貝林傑重聚符合需求；這讓許多洋基球迷不禁想問：他們到底為什麼還沒能達成協議？

根據《Bleacher Report》記者米勒（Kerry Miller）的說法，貝林傑之所以尚未簽約，是因為那些想要簽下一位大牌外野手、並願意提供他所尋求那種合約的球隊，更可能是在尋找像小熊隊球星塔克（Kyle Tucker）那樣的球員。

米勒報導提及：「這不一定代表他會等到塔克簽約之後才簽，但他大概確實有必要等待一下，希望當他成為市場上明確的舞會焦點之後，球隊會因為更急於補強而提高出價，不想在每日先發外野手的角色上只好退而求其次，去用像凱普勒（Max Kepler）康佛托（Michael Conforto）那樣的人。」

雖然巨額合約的要價確實是談判卡關的原因之一，塔克的球隊那邊也一樣，但米勒接著表示，真正的問題其實在於貝林傑過去幾年的表現並不穩定。

「如果是要全力押注在塔克身上，那是一回事。塔克比貝林傑年輕18個月，已經連續5年至少貢獻4.6bWAR，而且在任何至少有100次打擊機會的賽季裡，他的OPS從未低於.800；但若要對像貝林傑這種打地鼠型（意指表現忽高忽低、難以預測）的球員，提供完全保障的5年或更長合約，那就是更令人害怕的提案。」

儘管貝林傑在2025年效力洋基時有突出表現，打出.272／.334／.480的打擊三圍、OPS為.814，並轟出29支全壘打，但他2024年的成績差強人意；事實上，他上一次OPS高於.800已是2023年，那是他在2021、2022年於洛杉磯道奇度過慘淡的最後兩個賽季之後，轉戰芝加哥小熊的第一年。對於任何球隊而言，簽下一名年紀漸長、表現起伏如此大的球員，都是非常大的風險。

根據其他美媒報導，沒有任何球隊提供的合約接近貝林傑經紀人波拉斯（Scott Boras）所要求的那種水準；雖然貝林傑選擇執行他的球員選擇權，在他度過精彩的2025賽季後，確實會對他有利，但他要與洋基續約或轉投新東家，可能仍需要一段時間。

【偶累累了】白汪早中晚都散步！回家打哈欠躺床：晚安

