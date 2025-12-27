>

三上悠亞扮勝利女神！夢想家霍爾曼火力噴發繳「雙 20」、主場擊潰來訪戰神

▲夢想家靠著洋將霍爾曼繳出恐怖的「雙20」數據，加上全隊6人得分上雙，主場擊退戰神。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

福爾摩沙夢想家27日在主場洲際迷你蛋迎戰臺北台新戰神，夢想家此役迎來最強應援女神三上悠亞首秀，憑藉著當家洋將霍爾曼（Dakari Holman）「20-20」的統治級表現，加上全隊六人得分達雙位數多點開花，最終以108比98成功擊敗戰神，不僅終結對手連勝，也一掃近期戰績不振的陰霾。

夢想家12月3戰僅拿1勝，排名已經掉到倒數第2，此役回到主場要全力搶勝，戰神在12月3場賽事則是拿下2勝1負，目前處於2連勝，目前和中信特攻並列第2。

▲福爾摩沙夢想家日籍啦啦隊三上悠亞27日在主場迎來應援首秀。（圖／TPBL提供）

 

夢想家開賽就展現強烈贏球企圖心，首節馬建豪、張宗憲攜手布依德（Julian Boyd）飆分，拉出12比2的猛烈攻勢，開賽才6分鐘就取得雙位數領先，不過戰神靠著洋將基德 (Stanton Kidd)挺身而出在節末連追4分，首節打完追到剩下7分差。

次節夢想家在前段火力全開搶分，霍爾曼攜手吳家駿搶分，馬建豪也「背靠背」投進三分球，開節又拉出15比4的攻勢，一口氣把比分拉開，霍爾曼砍進三分球後更是直接幫夢想家取得多達21分領先，此時戰神才回神，威力斯攜手丁聖儒搶分，回敬17比6反擊波，在上半場打完追到48比57。

易籃後，戰神延續追分氣勢，新洋將史東（Tyler Stone）攜手丁聖儒頻頻取分，戰神更在第三節末段靠著雷蒙恩得手，一度將分差縮小至僅剩2分。所幸馬建豪在關鍵時刻穩住陣腳，兩罰俱中幫助夢想家帶著5 分領先進入第四節。

決勝末節，夢想家重拾防守專注度，張宗憲連續飆進三分球，重返陣容的布依德也展現禁區威懾力，兩人聯手打出15 比 9的攻勢，再度拉開至雙位數領先。儘管威力斯在比賽最後拿5分嘗試逆轉，但霍爾曼在關鍵時刻展現沉穩特質，罰球命中鎖定勝局，終場夢想家以10分之差守住主場勝利。 

▲夢想家靠著洋將霍爾曼繳出恐怖的「雙20」數據。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

夢想家此役有6人得分雙位數，其中霍爾曼22分20籃板7助攻4抄截，展現全能身手，蔣淯安17分8助攻，張宗憲16分5籃板3助攻3抄截，替補的馬建豪砍下15分，布依德也有14分進帳，戰神部分則是由威力斯表現最為亮眼，此役他轟下35分17籃板還有4助攻和2抄截，史東上半場才拿7分，但下半場回神轟13分，最後拿下20分7籃板，本土最高則是丁勝儒的10分另有13助攻。

