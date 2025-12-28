單季41轟重砲變投手！加洛最新練投畫面曝光　美媒曝多支球隊關注

▲加洛（Joey Gallo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟生涯208轟重砲外野手加洛（Joey Gallo），今年春訓突然宣布轉型投手後引發熱議；近日他的最新投球訓練影片曝光，只見他在戶外投出相當有力量的球路，再度掀起球迷討論，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）也指出，加洛目前已吸引多支球隊關注，未來動向備受瞩目。

加洛2015年在遊騎兵隊登上大聯盟，曾在2017年轟出41發全壘打，2018年再敲40轟，長打火力一度是聯盟代表性重砲之一；他在MLB生涯累積出賽939場，敲出208轟，並於2021年球季中途轉戰洋基，2022年中期加盟道奇，2023年效力雙城。

不過近年加洛打擊狀態明顯下滑，2024年效力國民期間打擊率僅.161，可說是生涯最差等級之一，且已經連續4季打擊率停留在1成多，未能找回過去的長打威力。

If Joey Gallo signs with a team this winter, he will join Shohei Ohtani as the only active pitchers with 200+ career HRs pic.twitter.com/m9BWfd25f2 — MLB Deadline News (@MLBDeadlineNews) December 26, 2025

本季他與白襪簽下小聯盟合約，但春訓與熱身賽表現不理想，出賽期間20打數僅2支安打，最終在3月中旬遭釋出成為自由球員；隨後，加洛透過社群平台X（前推特）突然「宣告」將轉型成投手，讓不少球迷與媒體相當震驚。

隨著時間推進，加洛近期公開的投球畫面顯示，他正持續投入訓練，球迷也在留言區熱烈回應，包括「快有人簽他」、「看起來球路很會跑」、「我原本以為是在開玩笑」、「大家還沒準備好迎接他2027年拿30次救援成功」、「從能打30到40轟的打者變投手，真的太誇張」等聲音。