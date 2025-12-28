怎麼又按到慶祝鍵？「全台最紅守門員」PK戰重蹈覆轍、好險這次有將功贖罪

▲全台最紅足球守門員鄭凱鴻又因「太早慶祝」失誤。（圖／翻攝自YouTube／緯來體育台）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025 FF1 台灣五人制足球一級聯賽28日上演季軍戰，新竹未來里宇宙聯一路與桃園FC激戰到PK大戰，曾因「太早誤按慶祝鍵」走紅國際的守門員鄭凱鴻，竟再度重演經典插曲，所幸這次他將功補過，最終助隊以5：4奪下季軍。

PK大戰第二輪，鄭凱鴻成功擋下對方射門後，隨即轉身向場邊拉弓歡呼，不料球落地後因劇烈旋轉，竟慢慢滾回球門內，由於他背對球門慶祝，完全沒發現球已入網，直到全場驚呼才意識到失誤，轉播主播也忍不住調侃：「怎麼又按到慶祝鍵了！」

雖然出現尷尬插曲，鄭凱鴻展現強大心理韌性，在第四輪再度完成神勇撲救，最終幫助新竹隊以5：4順利勝出，收下季軍。

鄭凱鴻半年前在113年度的大專五人制足球公開男生組冠軍戰，代表屏東大學對決台灣體大，最後倒數6分40秒時，鄭凱鴻擋下對手罰球，但卻因提早慶祝遭對手突襲進球得分，終場以4：3由台體大拿下冠軍，還讓他「慶祝太早」成為網路迷因。

▲鄭凱鴻半年前在大專盃因提早歡呼，讓對手趁機進球，拿下致勝的1分。（圖／翻攝自SSUtv Sports YT）

「因為一個失誤，我的名字被記住了。很多人截圖、轉發、嘲笑，甚至公開評論我，那些片段我都看到了。」當時鄭凱鴻賽後曾在社群發文，他表示自己不想否認那一球的失誤，也曾懊悔與自責，但他強調，自己經歷過受傷與低潮，也經歷過贏球被擁抱的榮耀，「我不完美，甚至會犯讓人記一輩子的錯，但我也在努力學會怎麼站起來。」

而這次差點重蹈覆轍，他賽後也再度在社群大方承認錯誤，「雖然在最後PK大戰又發生了慶祝鍵，但那又怎樣，我並沒有被影響到，反而讓我更想把下一顆守住，我也做到了也贏下了比賽，感謝各位隊友還是繼續相信我。」