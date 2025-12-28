運動雲

>

怎麼又按到慶祝鍵？「全台最紅守門員」PK戰重蹈覆轍、好險這次有將功贖罪

▲全台最紅足球守門員鄭凱鴻又因「太早慶祝」失誤。（圖／翻攝自YouTube／緯來體育台）

▲全台最紅足球守門員鄭凱鴻又因「太早慶祝」失誤。（圖／翻攝自YouTube／緯來體育台）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025 FF1 台灣五人制足球一級聯賽28日上演季軍戰，新竹未來里宇宙聯一路與桃園FC激戰到PK大戰，曾因「太早誤按慶祝鍵」走紅國際的守門員鄭凱鴻，竟再度重演經典插曲，所幸這次他將功補過，最終助隊以5：4奪下季軍。

PK大戰第二輪，鄭凱鴻成功擋下對方射門後，隨即轉身向場邊拉弓歡呼，不料球落地後因劇烈旋轉，竟慢慢滾回球門內，由於他背對球門慶祝，完全沒發現球已入網，直到全場驚呼才意識到失誤，轉播主播也忍不住調侃：「怎麼又按到慶祝鍵了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然出現尷尬插曲，鄭凱鴻展現強大心理韌性，在第四輪再度完成神勇撲救，最終幫助新竹隊以5：4順利勝出，收下季軍。

鄭凱鴻半年前在113年度的大專五人制足球公開男生組冠軍戰，代表屏東大學對決台灣體大，最後倒數6分40秒時，鄭凱鴻擋下對手罰球，但卻因提早慶祝遭對手突襲進球得分，終場以4：3由台體大拿下冠軍，還讓他「慶祝太早」成為網路迷因。

▲鄭凱鴻半年前在大專盃因提早歡呼，讓對手趁機進球，拿下致勝的1分。（圖／翻攝自SSUtv Sports YT）

▲鄭凱鴻半年前在大專盃因提早歡呼，讓對手趁機進球，拿下致勝的1分。（圖／翻攝自SSUtv Sports YT）

「因為一個失誤，我的名字被記住了。很多人截圖、轉發、嘲笑，甚至公開評論我，那些片段我都看到了。」當時鄭凱鴻賽後曾在社群發文，他表示自己不想否認那一球的失誤，也曾懊悔與自責，但他強調，自己經歷過受傷與低潮，也經歷過贏球被擁抱的榮耀，「我不完美，甚至會犯讓人記一輩子的錯，但我也在努力學會怎麼站起來。」

而這次差點重蹈覆轍，他賽後也再度在社群大方承認錯誤，「雖然在最後PK大戰又發生了慶祝鍵，但那又怎樣，我並沒有被影響到，反而讓我更想把下一顆守住，我也做到了也贏下了比賽，感謝各位隊友還是繼續相信我。」

關鍵字： 五人制足球鄭凱鴻PK大戰季軍戰新竹未來

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神

快訊／林書豪引退有慶祝行情　國王末節大逆轉擊退海神

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

【凍僵惹？】女警雪地站崗0移動 網直呼心疼：好可憐的警察小姐姐 #合歡山

熱門新聞

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

林書豪引退！　台灣拳后林郁婷、羅嘉翎、邱相榤都來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林泓育談職業倦怠

2洋基冬天終於補強了！

3兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

4洋基休賽季操作挨轟比小市場還差

5輔導長贏了！許誌宸專心軍旅生活將暫別擂台

最新新聞

1「韓援四皇」到齊無用！洋基只打了一節好球

2林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

3林書豪引退　林書緯：我不用說太多

4林書豪引退贏了　國王大逆轉擊退海神

5又按到慶祝鍵？「最紅守門員」重蹈覆轍、還好這次險勝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

【凍僵惹？】女警雪地站崗0移動 網直呼心疼：好可憐的警察小姐姐 #合歡山

【玩命關頭真實版？】搶匪飆車拖走整台ATM 超商全毀！結果白忙一場 #美國

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

【肇事逃逸】被「拋飛2米」摔砸車頂！　重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366