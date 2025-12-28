去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

▲JJ Bleday。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人28日宣布，已與前奧克蘭運動家外野手布萊戴（JJ Bleday） 達成協議，雙方簽下一紙1年140萬美元（約新台幣4400萬）合約，盼能為外野戰力帶來更清晰的配置與進攻支援。

28歲的布萊戴是左打者，具備守備彈性，能勝任三個外野位置；紅人此舉也被視為延續去年簽下外野手海斯（Austin Hays）的補強思維，希望以較低成本挖掘反彈潛力，海斯上一季因三度進入傷兵名單影響表現，紅人這次更期待布萊戴能繳出更健康、穩定的貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布萊戴在2025年為運動家出賽98場，打擊率0.212、OPS為0.698，敲出14轟、39分打點，但也因狀態起伏曾兩度遭下放至3A；相較之下，他在2024年打出生涯代表作，整季159場繳出0.243打擊率、0.761OPS，並寫下個人新高的20支全壘打、60分打點。

除了打擊回落，布萊戴的守備數據也下滑；他在3個外野位置的Outs Above Average（OAA）全數呈現負值，其中中外野最為明顯（-5OAA）；運動家在11月18日將他指定讓渡，並於11月21日不續約，讓他生涯首度成為自由球員。

儘管2025年整體成績下滑，布萊戴仍有可取之處，尤其在選球紀律方面；他生涯前4季保送率皆超過10%，2025年的壞球追打率僅24.9%，仍屬聯盟平均之上。此外，他臂力出色，平均傳球臂力位居大聯盟第81百分位。

紅人今年休賽季的補強目標，主要是為德拉克魯茲（Elly De La Cruz）身後打線補進更多火力；球團曾積極參與明星指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber）的爭奪戰，但最終未能如願。

在無緣史瓦伯後，紅人先強化牛棚戰力，包括以2年2000萬美元續留終結者帕根（Emilio Pagán），並以1年450萬美元 簽下左投後援佛格森（Caleb Ferguson），再以1年130萬美元網羅右投湯普森（Keegan Thompson）；不過為了替布萊戴騰出名單空間，湯普森已被指定讓渡。