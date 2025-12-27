這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

▲福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

曾於2021–22與2023–24賽季兩度效力於福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀，此役面對戰神，他展現高效表現，多次在關鍵時刻從板凳挺身而出，最終幫助夢想家以108比98擊敗臺北台新戰神，守住主場勝利。

布依德回歸首戰替補出賽，全場8投5中拿下14分，另有7籃板及2阻攻。除了帳面數據外，他在關鍵時刻的攻防表現與豐富經驗，成為夢想家能在決勝節拉開比分的功臣之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到回歸首戰的心情，布依德難掩興奮地表示：「這感覺顯然棒透了！我真的很感謝每一位球迷，這裡就是我的家，回家的感覺真好。」他提到，夢想家主場總能帶給他無與倫比的歸屬感，直言：「這裡是我台灣職業生涯開始的地方，我也希望在這裡結束我的職業生涯。」

▲福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

對於上半場夢想家展現出的強大火力，布依德將功勞歸於團隊配合，他指出：「我們在傳球、在分享球。當我們傳導流暢時，隊上的每個人都能展現天賦。你也看到了我們是一支韌性十足的球隊，這支球隊的戰士們就是天生的戰鬥者。」

而夢想家總教練簡浩賽後對於布依德的回歸給予極高評價，指出布依德帶給球隊最明顯的變化就是精神與活力，「布依德是一個非常正面的球員，無論在場上或場下都會一直鼓勵隊友，這種氣氛會影響大家，讓大家打得更起勁。」