運動雲

>

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

▲福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

▲福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

曾於2021–22與2023–24賽季兩度效力於福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀，此役面對戰神，他展現高效表現，多次在關鍵時刻從板凳挺身而出，最終幫助夢想家以108比98擊敗臺北台新戰神，守住主場勝利。

布依德回歸首戰替補出賽，全場8投5中拿下14分，另有7籃板及2阻攻。除了帳面數據外，他在關鍵時刻的攻防表現與豐富經驗，成為夢想家能在決勝節拉開比分的功臣之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到回歸首戰的心情，布依德難掩興奮地表示：「這感覺顯然棒透了！我真的很感謝每一位球迷，這裡就是我的家，回家的感覺真好。」他提到，夢想家主場總能帶給他無與倫比的歸屬感，直言：「這裡是我台灣職業生涯開始的地方，我也希望在這裡結束我的職業生涯。」

▲福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

▲福爾摩沙夢想家洋將布依德（Julian Boyd），今披上熟悉的戰袍迎來本季首秀。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

對於上半場夢想家展現出的強大火力，布依德將功勞歸於團隊配合，他指出：「我們在傳球、在分享球。當我們傳導流暢時，隊上的每個人都能展現天賦。你也看到了我們是一支韌性十足的球隊，這支球隊的戰士們就是天生的戰鬥者。」

而夢想家總教練簡浩賽後對於布依德的回歸給予極高評價，指出布依德帶給球隊最明顯的變化就是精神與活力，「布依德是一個非常正面的球員，無論在場上或場下都會一直鼓勵隊友，這種氣氛會影響大家，讓大家打得更起勁。」

關鍵字： 夢想家布依德戰神籃球TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

305局349K驚異K腕！日媒大篇幅報導徐若熙：王貞治期待的WBC投手

305局349K驚異K腕！日媒大篇幅報導徐若熙：王貞治期待的WBC投手

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

熱門新聞

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林志玲登PLG職籃　洋基開幕戰應援

2夢想家最強外援來了！三上悠亞「C位」性感應援

3洋基想迎回貝林傑卻卡關！

4林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗

5當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

最新新聞

1想在夢想家退休　布依德回歸表現亮眼

2曾豪駒喊話打出凝聚力成就好比賽

3不能總指望從大洞爬回來　戰神要克服慢熱

4胸口「寫輪眼」醒目！高瑋明不怕被笑中二

5林泓育談職業倦怠

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

【爸開心接下課卻被當空氣？】女兒奔向「阿玉」懷裡...他當場傻住XD

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366