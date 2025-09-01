運動雲

四大連假去哪裡？東森廣場免費「籃球機」　室內運動不怕曬！

活動小組／綜合報導

今年秋天滿滿連假，不只賞月、出遊，還要一起動起來！東森廣場台北車站「地下籃球王」熱血開打，不妨利用假日及教師節、中秋節、國慶日、光復節等連續假期，讓大家在歡聚時光不只吃喝玩樂，更能一起揮灑汗水、投進活力。

從9月1日至10月31日止，凡為 ETtoday 會員即可參加。若尚未加入會員，也可現場掃描 QR code 快速加入。完成登入後，向現場工作人員出示活動頁面，就能開始免費投籃！

【好康一】周周免費投籃去 >>>點我參加

活動說明：

1.下載/登入 ETtoday新聞雲App
2.至東森廣場台北車站（Ｋ區）西廣場籃球機旁服務台，出示新聞雲App活動頁面，由工作人員輸入驗證碼，周周可免費玩3場籃球！（每人每周限兌換1次）

【好康二】東森幣加碼不手軟 >>>點我參加

活動說明：

1. 登入新聞雲App，至「會員中心」>>「好禮回饋區」，使用東森幣兌換「投籃券」。
2. 100枚東森幣可兌換一張「投籃券」，憑券至活動服務台可玩投籃機一次。
3. 不限兌領次數，鼓勵大家持續關注新聞，累積東森幣，可無限的重返東森廣場免費玩投籃機。

籃球機位置＞＞＞

▲籃球機位置為西廣場，需至服務台兌換（位於籃球機旁)，服務台每日開放兌換時間為：11:00~20:00。▼ 。（圖／活動小組提供）

▲籃球機位置在西廣場，活動需至服務台兌換（位於籃球機旁)，服務台每日開放兌換時間為：11:00~20:00。（圖／活動小組提供）

★活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

立即加入 ETtoday 會員，讓你天天都有好康享不完！

●連假好去處，室內投籃最輕鬆►►►

●周周免費投籃，月餅吃多來消耗熱量►►►

●天天看新聞送東森幣，還可以加碼換投籃券，免費最香►►►

關鍵字： K區地下街籃球機台北車站神射手投籃籃球免費連假APP

