全能龍王沖天一扣　巴恩斯重現野獸派暴力灌籃美技

記者杜奕君／綜合報導

NBA賽場向來以出產能飛擅扣的彈性猛將聞名，歷年來也有不少好手以「野獸派扣籃」為最大賣點。12日多倫多暴龍當家明星前鋒「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）不僅單場猛砍31分、7籃板、8助攻，並在延長賽剩下0.8秒投進關鍵致勝罰球，在第4節他更用一次底線強勢切入的單臂轟炸爆扣美技震撼全場，堪稱此戰最佳男主角。

前役因為右膝不適並未出賽，不過身為暴龍一哥的巴恩斯在今日對上費城七六人的回歸之戰，就展現強悍且全能打法，全場19投10中轟下31分、7籃板、8助攻，更在延長賽終了前0.8秒操刀關鍵罰球命中，讓暴龍以116比115贏得此戰勝利。

值得一提的是，此戰巴恩斯在末節正規時間終了前3分5秒時，一次底線接球後，僅僅運球一下，就直接深入禁區，在兩名七六人球員都來不及起跳情況下，巴恩斯已經單手舉球，並將球狠狠塞入籃框，完成本場比賽最佳扣籃美技。

現年24歲的巴恩斯，本季至今出賽39戰，平均能攻下19.4分、8.4籃板、5.3助攻，外加1.3抄截、1.4阻攻，另外整體投籃命中率50.5%、三分球命中率34.4%都是職業生涯5季以來新高。

加上暴龍目前24勝16敗，戰績排名高居東區第4位，身為球隊頭牌的巴恩斯，有極大可能朝生涯第2次入選明星賽目標邁進。

▲暴龍一哥巴恩斯野獸派戰斧扣籃技驚四座。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍一哥巴恩斯野獸派戰斧扣籃技驚四座。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA巴恩斯龍王暴龍Scottie Barnes

