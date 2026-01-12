首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

▲2026渣打臺北公益馬拉松，全程馬拉松由年僅22歲洪偉齊以2小時30分11秒奪下男子組冠軍。（圖／渣打馬提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年渣打臺北公益馬拉松於1月11日清晨在總統府前隆重登場，來自全球51國、共2.6萬名跑者齊聚一堂，年齡層橫跨0歲到88歲，展現出全民參與的盛況。賽道上不僅有競技菁英，也有親子同樂，讓這場賽事兼具運動熱情與多元包容。

今年賽事全程馬拉松男子組冠軍由年僅22歲的國內選手洪偉齊以2小時30分11秒摘下，他賽後表示這是首次挑戰全程馬拉松，對於能在渣打賽道上一舉奪冠感到驚喜，也期待未來再次參戰。

女子組則由來自日本的沼田夏楠以2小時40分15秒連莊冠軍，同時刷新個人最佳紀錄。沼田夏楠分享，臺北賽道平坦又有民眾熱情應援，讓她留下深刻美好回憶，因此特別喜愛這場比賽。

渣打臺北馬拉松自2013年舉辦以來，已成為台灣規模最大且備受國際矚目的公益路跑賽事之一。賽事通過國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）與世界田徑總會（WA）認證，今年更納入亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽，讓台灣跑者有機會角逐國際分齡排名，進一步提升賽事地位。

國內組部分，女子全馬由朱盈穎以3小時1分7秒奪冠；半程馬拉松男子組第一名則是王誠宇，成績為1小時8分56秒，女子半馬冠軍則由陳美彤以1小時21分27秒拿下。這場賽事不僅見證台灣選手的努力，也展現國際級運動賽事的風采。

▲2026渣打臺北公益馬拉松，陳美彤以1小時21分27秒奪下半馬國內女子組冠軍。（圖／渣打馬提供）