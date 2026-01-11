例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

▲林信寬砍下本季新高23分，也點出雲豹本季最大問題是「慢熱」。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

全場最多落後達21分，還被僅有雙洋將的對手台北台新戰神以高達54.5%投籃命中率轟下114分，本季TPBL職籃例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，11日在客場意外吞敗。全場轟下本季個人新高23分外帶3籃板、4助攻、3抄截的雲豹「金牌狀元」林信寬賽後就點出，球隊本季有「慢熱」的老問題，好幾場比賽都是首節被對手大量得分，導致最後追不上去輸球。

在戰神此戰僅有雙洋將應戰情況下，身為聯盟龍頭的雲豹開賽卻是一路挨打，首節就一度陷入21分大幅落後，雖然靠著克羅馬與林信寬雙槍追分，在末節一度扳平戰局，但最終仍以6分之差吞敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰15投10中，砍下本季個人單場新高23分的雲豹主力前鋒林信寬賽後直言，「最近有幾場輸球，我們都是首節被對手大量得分，導致最後追不上來，願不願意全力以赴在場上拚命，對手的侵略性展現比我們好，這是我們的問題，不應該在首節需要這麼久的熱機時間。」

雲豹此戰除了林信寬砍下23分外，本土球員無人得分達雙位數，球隊一哥兼當家主控高錦瑋手感冰冷，全場16次出手僅中2球，拿下6分、6籃板、9助攻。

雲豹總教練羅德爾則表示，「這場比賽我們打得比較艱難，對手的外線今天有很好的發揮，但我們反而在投射方面表現不佳，上半場就一度落後21分，我們必須努力並且表現出最好的一面，才能贏得勝利。」