沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

▲中壢運動中心、沃許本、洪志善。（圖／TPBL職籃提供）

▲由於桃園巨蛋整修，雲豹開箱新主場中壢運動中心。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

因為原有主場桃園巨蛋進行翻修工程，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹選擇將主場「搬移」至中壢國民運動中心，首戰也以23分之差贏球。不過對手新北國王賽後卻出現主帥洪志善質疑，雲豹賽前一天並未給予客隊到此場地練球時間，同時比賽中球員必須和球迷共用洗手間狀況。對此，雲豹球團也給出相關狀況說明。

由於原有主場桃園巨蛋進行整修，包括雲豹以及PLG職籃的桃園璞園領航猿，都被迫進行主場「遷移」舉動，雲豹為了續留桃園，將主場改至中壢運動中心，而領航猿則選擇將主場暫時移到板橋體育館，本周末將進行兩場主場賽事。

不過雲豹新主場中壢運動中心開箱，卻被國王主帥洪志善認為場地太小，還爆料雲豹洋將跟他說「Buxx Shxx」，怎麼會有職業賽事在這樣的場館進行比賽。

另外洪志善也點出，賽前一天雲豹並未讓國王來到中壢運動中心練球適應場地，加上比賽中場休息時，球員需要和球迷共用洗手間，加上場館上、下樓移動不便，這樣的狀況需要聯盟正視。

對此，雲豹球團則提出說明表示，「根據聯盟規定，主隊只需要提供客隊賽前練球場地即可，並不一定需要是比賽場地，雲豹昨日也有提供第三方場館給國王進行訓練，但國王球團並未使用。」

且雲豹球團也透露，昨日雲豹也並未到中壢運動中心練球，今天同樣是首次「開箱」出賽，和國王其實都是同樣的情況來進行比賽。

至於與民眾共用洗手間一事，雲豹球團也坦言，由於運動中心2樓為健身房，確實廁所還有一般民眾使用，也無法讓洗手間僅供球員進行使用。

不過雲豹兩大本土主力高錦瑋、林信寬則認為此狀況並未影響球員太多，高錦瑋表示，「3樓有個廁所會遇到和民眾共用的情況，我覺得還好。我們比客隊要走的距離還更遠，我其實對此事沒有特別的感覺。」

高錦瑋也說，「球場雖然比較小，但是觀眾給我們的能量更強，不過賽前確實花了比較多的時間抓投籃手感。」

林信寬更直言，「我很喜歡這個場地給我的感覺，桃園巨蛋真的比較大，我很喜歡這裡的球迷靠得很近，他們的呼喊與加油聲我可以直接接收到，相對我會更興奮。」

▲雲豹高錦瑋、克羅馬，國王沃許本。（圖／TPBL職籃）

▲高錦瑋給予新主場好評。（圖／TPBL職籃提供）

