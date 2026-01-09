雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

▲雲豹移師中壢新主場首戰，就以23分之差大勝贏球。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

由於原有主場桃園巨蛋進行整修，桃園台啤永豐雲豹9日將主場改至中壢運動中心，迎接新北國王來訪挑戰。此戰開賽雲豹就靠3洋將迪亞洛、克羅馬、麥卡洛攜手取得領先，加上國王下半場開打不久，禁區大將沃許本就右腳踝大扭傷退。雲豹下半場一度領先來到28分之多，最終以110比87大勝。

此戰開賽雲豹就靠迪亞洛展現禁區威力，王皓吉單節也投進兩顆三分球進帳8分，首節雲豹打出10比0開局，也順利建立31比24領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節雲豹持續由3名洋將輪番開火，包括麥卡洛、克羅馬以及迪亞洛都有所建樹，3人上半場都有雙位數得分情況下，半場打完雲豹以58比49強勢超前。

下半場開打後，國王禁區大將沃許本在第3節進行到9分33秒時，跳投落地導致右腳踝大扭，當場痛苦倒地後退場，隨後直接在場邊進行冰敷。雲豹趁勢靠著兩大核心主力高錦瑋、克羅馬搶分，在兩人單節都有10分進帳下，雲豹一度領先來到20分之多，3節打完手握19分大幅領先。

▲國王沃許本第3節腳踝大扭傷退。（圖／TPBL職籃提供）

末節開打後，國王雖然一度嘗試追分，但雲豹靠著麥卡洛、迪亞洛禁區逞威，一度將領先差距拉開到28分之多。不過終場前3分51秒，雲豹迪亞洛一次進攻揮肘動作，遭裁判吹判違反運動精神犯規，加上此戰先前已經吞下一次技術犯規，累積1T1U，提前勒令退場。

隨後雲豹在手握超過20分領先下，兩隊都在比賽還剩下超過3分鐘情況下，換上「全本土」陣容完成比賽，最終雲豹就在嶄新中壢主場以23分之差贏球。

雲豹全場以克羅馬24分外帶6籃板、6助攻最佳，迪亞洛20分、12籃板，麥卡洛20分、7籃板，高錦瑋17分、5籃板、4助攻。

國王以杰倫23分最佳，傑登14分、9籃板，沃許本12分、13籃板，本土方面則以林彥廷9分、3籃板、4助攻最佳。

▲雲豹克羅馬砍下全場最高24分。（圖／TPBL職籃提供）