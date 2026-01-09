運動雲

13連敗NBA本季最爛墊底爐主贏了　溜馬西亞卡姆致勝切入捕獵黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

從上賽季風光打入年度總冠軍賽，到本季慘成聯盟墊底爐主，印第安那溜馬9日出戰夏洛特黃蜂賽前，僅打出6勝31敗的慘烈戰績。不過今日溜馬在決勝期靠著本季球隊一哥西亞卡姆（Pascal Siakam）強勢切入得手逆轉戰局，最終溜馬就以114比112贏球，終止近期一波13連敗。

賽前處於13連敗低谷的溜馬，今日前進黃蜂主場踢館，兩隊此戰開賽戰局就呈現拉鋸，上半場打完溜馬以60比58小幅領先。

下半場開打後，兩隊比分依舊膠著，溜馬靠著西亞卡姆以及板凳暴徒麥康諾（T.J. McConnell）領軍搶分，但地主黃蜂也有明星控衛「球三弟」博爾（LaMelo Ball）撐場，兩隊前3節打完溜馬仍僅以3分超前。

末節雙方持續你來我往，但黃蜂在末節尾聲連續7罰命中6球逆轉以112比109超前，但溜馬最後關頭靠著麥康諾中距離跳投，加上西亞卡姆終場前11.5秒強勢切入得手逆轉超前1分。

隨後黃蜂又發生要命失誤，讓麥康諾成功抄截得手，隨後黃蜂啟動犯規戰術凍結時間，溜馬關鍵兩罰謝帕德（Ben Sheppard）命中1球，賽克斯頓（Collin Sexton）錯失中距離追平機會，最終溜馬就驚險以114比112奪勝，正式終結13連敗。

艱辛拿下本季第7勝的溜馬方面，西亞卡姆砍下30分、14籃板，麥康諾替補拿下23分、4籃板、8助攻、4抄截。

兩分之差飲恨敗北的黃蜂方面，博爾砍下全場最高33分外帶3籃板、8助攻、3抄截，布里吉斯（Miles Bridges）19分、6籃板、4助攻，新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）18分、8籃板、3助攻，黃蜂意外吞下2連敗。

▲西亞卡姆致勝切入，幫助聯盟墊底爐主溜馬終結13連敗。（圖／達志影像／美聯社）

