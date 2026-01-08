單場狂傳生涯新高17次助攻　金塊莫瑞單核心帶隊撂倒綠衫軍

記者杜奕君／綜合報導

近期飽受傷兵潮困擾的丹佛金塊，8日遠征波士頓交手勁敵塞爾提克，本季打出生涯年表現的金塊當家主控莫瑞（Jamal Murray），此戰再度爆發，除了砍下22分、8籃板外，還傳出生涯新高的17次助攻，加上華特森（Peyton Watson）轟得全隊最高30分，金塊以114比110驚險擊敗綠衫軍。

此戰金塊踢館塞爾提克主場，兩隊目前都排在分區第3位，整體實力旗鼓相當，半場打完雙方也戰成58比58平手局面。

下半場開打後，地主綠衫軍一度取得3分超前，不過決勝期卻面臨進攻嚴重大當機，金塊趁勢打出一波14比0攻勢，最終就成功逆轉以4分之差攻破塞爾提克主場。

金塊此戰除了華特森砍下全隊最高30分，包含三分球7投6中的兇猛火力外，主控莫瑞更是掌握節奏得宜，全場砍下22分、8籃板外帶生涯新高的17助攻，成為贏球兩大關鍵要角。

至於塞爾提克方面，本季同樣以單核心帶隊的砍將布朗（Jaylen Brown）全場狂轟33分外帶7籃板、4助攻，懷特（Derrick White）17分、4籃板、4助攻，奎塔（Neemias Queta）則有6分外帶20籃板的驚人演出。

▲金塊莫瑞單場傳出破生涯新高的17次助攻。（圖／達志影像／美聯社）