運動雲

>

單場狂傳生涯新高17次助攻　金塊莫瑞單核心帶隊撂倒綠衫軍

記者杜奕君／綜合報導

近期飽受傷兵潮困擾的丹佛金塊，8日遠征波士頓交手勁敵塞爾提克，本季打出生涯年表現的金塊當家主控莫瑞（Jamal Murray），此戰再度爆發，除了砍下22分、8籃板外，還傳出生涯新高的17次助攻，加上華特森（Peyton Watson）轟得全隊最高30分，金塊以114比110驚險擊敗綠衫軍。

此戰金塊踢館塞爾提克主場，兩隊目前都排在分區第3位，整體實力旗鼓相當，半場打完雙方也戰成58比58平手局面。

下半場開打後，地主綠衫軍一度取得3分超前，不過決勝期卻面臨進攻嚴重大當機，金塊趁勢打出一波14比0攻勢，最終就成功逆轉以4分之差攻破塞爾提克主場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金塊此戰除了華特森砍下全隊最高30分，包含三分球7投6中的兇猛火力外，主控莫瑞更是掌握節奏得宜，全場砍下22分、8籃板外帶生涯新高的17助攻，成為贏球兩大關鍵要角。

至於塞爾提克方面，本季同樣以單核心帶隊的砍將布朗（Jaylen Brown）全場狂轟33分外帶7籃板、4助攻，懷特（Derrick White）17分、4籃板、4助攻，奎塔（Neemias Queta）則有6分外帶20籃板的驚人演出。

▲金塊莫瑞單場傳出破生涯新高的17次助攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊莫瑞單場傳出破生涯新高的17次助攻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊莫瑞Jamal Murray

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

渣打台北馬拉松備賽基地登場　多元體驗助跑者迎戰11日開跑

渣打台北馬拉松備賽基地登場　多元體驗助跑者迎戰11日開跑

SGA救命！單場飆46分加關鍵跳投　王者雷霆險勝爵士

SGA救命！單場飆46分加關鍵跳投　王者雷霆險勝爵士

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

「鷹王」楊恩離隊倒數計時？　美媒點名新東家就是巫師

「鷹王」楊恩離隊倒數計時？　美媒點名新東家就是巫師

少一個洋將還贏！　「雙神對決」海神終止4連敗朱永弘執教首勝

少一個洋將還贏！　「雙神對決」海神終止4連敗朱永弘執教首勝

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

熱門新聞

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

味全龍正式宣布古久保健二加盟！擔任巡迴統籌教練、背號87

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

2快訊／鄭宗哲轉戰光芒

3郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

4味全龍古久保加盟！擔任巡迴統籌教練

5曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

最新新聞

1光芒撿走鄭宗哲補滿40人名單

2效率值聯盟居冠　特攻馬可奪12月最佳外援

3台籃最強雙能衛　謝亞軒奪TPBL12月MVP

4單場傳新高17助攻　莫瑞單撂倒綠衫軍

5洛磯網羅前全明星先發洛倫岑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366