湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人7日靠著詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）雙星出擊，兩人都單場轟下30分的精彩表現，幫助湖人以111比103擊敗鵜鶘喜迎3連勝。不過賽後針對明日「背靠背」賽程，詹皇是否將連兩天出賽對上聖安東尼奧馬刺，詹姆斯賽後也正面回應，強調一切都是待定（TBD）。

雖然開季表現一度因傷無法出賽，導致近期在明星賽前兩階段球迷票選，都無法擠進西區前5高票，很可能中斷連續21季獲選明星賽先發的神紀錄，但詹姆斯今日對上鵜鶘之戰再度證明身手依舊，全場出賽33分9秒，19投10中高效率砍下30分、8籃板、8助攻、2抄截的全面數據，也幫助湖人順利贏得勝利。

不過明日湖人就將進行「背靠背」賽程，交手黑衫軍馬刺，現年41歲的詹姆斯被問及是否會上場時則強調，「本季剩下的每一次『背靠背』都是待定（TBD）。我上場分鐘數是NBA歷史最多，我話就說到這裡。」

事實上，本季詹姆斯出賽17戰，場均上場時間僅有33.3分鐘，創下進入NBA以來新低，但本季平均仍可貢獻21.2分、5.2籃板、6.7助攻，且整體命中率仍高達51.1%，表現仍是相當夠水準。

▲湖人詹姆斯針對本季「背靠背」賽程是否出賽給出正面回應。（圖／達志影像／美聯社）