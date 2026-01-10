「戰車營二兵」馬傑森曝軍旅日常　左手丟手榴彈飆56公尺超狂

▲馬傑森。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／高雄報導

樂天桃猿內野手馬傑森，目前正以「戰車營二兵」身份服役中，他在YT頻道《能戰好朋友》軍事看門道節目中受訪時分享了從職棒球場轉換到軍事營區的心路歷程，不僅展現出優異的體能天賦，在新訓期間更以「左手」投擲手榴彈達到56公尺的驚人成績，引發熱烈討論。

馬傑森回憶起入伍當天，正好是球隊拿到總冠軍的隔日；他在賽後慶祝至凌晨12點多，隨即從台中趕回桃園家裡整理行囊，短暫小睡後於清晨6、7點出發報到。儘管行程極為緊湊且有些微遲到，但他仍克服疲勞，順利開啟軍旅生涯。

在新訓期間，馬傑森在「手榴彈投擲」科目表現最為亮眼；令人驚訝的是，他並未使用慣用的右手，而是選擇用左手投擲，馬傑森在節目中解釋，這是因為手榴彈具有重量，為了避免慣用右手在投擲過程中產生受傷風險，加上平時私下也會練習左手，才決定改用左手應試，最終投出56公尺的高分成績，面對是否想挑戰前輩王建民的投擲紀錄，他則謙虛表示前輩的距離太遠，目前還無法突破。

目前馬傑森已下部隊至戰車營服役，雖然剛到單位僅4天，卻正巧碰上「環台軍演」，軍中氣氛顯得格外嚴肅與專業；他在演習期間主要負責後勤工作，擔任「打飯班」成員，負責搬運餐點與重達20幾公斤的蛋箱。

雖然對職棒選手而言，20公斤的重量看似輕而易舉，但他坦言實際搬運起來還是需要一定的力氣，並非完全輕鬆，目前也正積極適應各項戰術動作。



談及服役至今的收穫，馬傑森認為軍中強調的「紀律」與「團結」與職棒生涯極為相似；他強調：「有很多事情都需要團隊一起去完成，才能把事情做好，這點跟打棒球非常像，」他在營區內也與同梯士兵相處融洽，不僅會教導新朋友，還常被林兵索要簽名及詢問職棒生活的點滴。

對於隊友們在奪冠後前往出國旅遊，馬傑森笑稱自己心理很平衡，並感謝隊友陳晉特別帶著他的「大頭照」一同登船吃大餐，讓他透過照片也能「融入」球隊的奪冠旅行；他最後也向所有「十號隊友」喊話，表示自己在軍中學習到很多新東西，過得非常充實，期待退伍後與大家在球場相見。