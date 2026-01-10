運動雲

台鋼是否違反「228條款」接觸布坎南　蔡其昌：聯盟將啟動調查

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹總教練洪一中今日在開訓場合脫口提及球團有找洋投布坎南，原東家富邦悍將對此言論表達感到相當震驚與不解，外界也質疑是否有違反「228條款」。對此，中職會長蔡其昌今受訪時態度明確表示，聯盟會依現行規章啟動調查，「若經查證屬實有違規情況，聯盟一定會依規章處理、該罰就罰。」

蔡其昌指出，他並未第一時間掌握洪總實際說法，但原則很簡單，「如果出現爭議，聯盟現行規章就是2月底之前不可以接觸他隊球員。只要外界發現有不妥或爭議的言論出現，聯盟第一步一定是先啟動調查，確認是否屬實、是否真的有接觸行為。」

他強調，一旦調查結果確認違規，聯盟就必須依規章處罰，「現行規章就是要罰款，聯盟只能照規定走。站在會長的角色，我只能依現行規章進行處理。」

針對外界質疑「228條款」是否過於僵化，蔡其昌也說明，規章是否調整，屬於各球團的權責範圍，「最高決策單位是領隊會議，只要有球團覺得不合理，都可以提出來討論，但必須經多數球團同意通過。只要規章沒有改，聯盟就只能依現行規定執行。」

他直言，「規章出來了，我們大家就是要遵守。不可以在2月底之前接觸就是不可以，接觸了就要接受處罰，這個態度其實很清楚。」

依據中職聯盟規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，外籍球員於同一年度不得轉隊，原球團於次年度2月底前擁有優先議約權；在2月28日之前，其他球團不得透過任何方式與該洋將交涉契約事宜，若經聯盟查證屬實，將由會長對違規球團處以罰款，並限制相關活動，因此也被外界稱為「228洋將條款」。

蔡其昌最後再度重申聯盟立場，「誰犯了錯就是調查，調查屬實、確定，就依規章處罰。很簡單、很清楚。規章沒改之前，聯盟只能照規章行事。」

中職稍早也發布聲明，「有關今日台鋼雄鷹球團之相關言論，聯盟回應，根據聯盟規章規範，外籍球員未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與該外籍球員進行接觸。對此，聯盟已要求台鋼雄鷹球團務必遵守相關規定，後續經調查如有接觸之事實將依聯盟規範論處。」

聯盟強調，規章第96條【轉隊規定】的修正，均依照領隊會議相關決議施行。對於未來是否再調整相關內容，聯盟均保持開放討論且尊重領隊會議之決議，但在規章修正前，相關球團仍需遵守原規章制度之規範。

▲▼布坎南。（圖／富邦悍將提供）

▲布坎南。（圖／富邦悍將提供）

