張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

▲▼ 張肇元 。（圖／記者王真魚攝）

▲張肇元 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹捕手張肇元在春訓開訓日寫下「最佳九人捕手」作為新球季目標，展現強烈企圖心。歷經去年突破性的表現後，他不僅站穩主戰位置，談薪也順利站上月薪30萬元大關。張肇元感謝球團的肯定，坦言一路走來並不容易，未曾以高薪為唯一目標，只希望擁有能持續站上場發揮的舞台，「現在能走到這一步，真的會更加珍惜。」

對於合約年限的想法，張肇元坦言曾與經紀人討論過1年或是2年複數約的可能性，但最終決定採取一年一簽的形式。他謙虛表示，「我目前的條件......感覺還沒到可以談複數年的等級，還是想說一年一年來，每年給自己一點挑戰，期許拚出更好成績。」

去年賽季因傷提早結束，張肇元表示休賽季期間積極尋求治療，目前傷勢已恢復約7至8成，守備與打擊訓練皆無大礙，正逐步拉升身體強度。

為了持續進化，張肇元休賽季低調前往日本福岡進修，針對打擊發力與穩定性進行強化。他指出，「學到不同的訓練方式，最大的收穫是希望季中遇到撞牆期時，能有更多方法自我調整。」

回顧去年表現，張肇元直言捕手守備是今年補強的重點，希望能透過減少失誤來穩定投手表現，進而帶動球隊戰績。談到年度目標，去年在「最佳九人」競爭中排名第二的他，坦言有些可惜，今年也明確把目標鎖定在該獎項。

「我以前不是那種可以挑戰獎項的選手，但既然連2年達標了，就想說是不是可以挑戰看看。」張肇元感性表示，儘管外界可能不看好，但他會抱持「挑戰者」的心態，也會全力幫助球隊闖進季後賽。

「當追求者提出AA制」　向太「讓他滾」：談不起戀愛就別談

﻿

