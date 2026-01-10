震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

運動雲

林立舊傷考量忍痛退出WBC！中華隊戰力重挫

▲▼世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立辭退經典賽。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊15日開訓，備受球迷期待台灣頂尖打者林立，據了解將缺陣。林立所屬經紀公司展逸證實，在考量球員身體舊傷狀況，並與母球團暨中華隊總教練曾豪駒討論後，林立確定不參與本次經典賽。

林立先前針對參賽意願受訪時就持保留態度，他坦言，是否參賽需視身體狀況而定，「中職選手休賽季很短，一定有很多舊傷，要去評估身體狀況、傷勢。大家也知道我傷比較多，很多都是累積的，所以要好好想一想是不是適合。」

他當時也表示，中華隊人才濟濟，不一定非他不可，「還有更多人可以打，就讓教練團去做選擇。我會跟防護員、醫生好好討論身體狀況，再給最後的決定。」

先前曾豪駒總教練被問及林立是否參與集訓時，也僅回應，「該出現的人就會出現」。如今經紀公司正式回覆，「考慮到身上一些舊傷仍需要時間復原，與球隊及曾豪駒總教練討論後，林立確定不參與本次經典賽。」

林立自2017年加入職棒後，國際賽資歷極其豐富，從世大運、亞冠賽、12強到上屆經典賽與杭州亞運，幾乎是中華隊不動的中心戰力。他在中職賽場更是獲獎無數，曾奪下三屆打擊王、年度MVP及安打王，去年底剛與樂天桃猿簽下8年總額1.8億元的巨型合約，目前生涯累積946支安打、93支全壘打，今年有望挑戰「千安、百轟」重大里程碑。

中華隊預計下周四展開集訓，43人名單不會特別對外公布，預計2月初宣布30人正選名單。

儘管43人集訓名單未對外揭露，但已有部分球員在受訪時透露接獲徵詢並將參與集訓，包括日前舉行加盟埼玉西武獅記者會的林安可；今日台鋼雄鷹開訓時，王博玄、林詩翔也都證實收到中華隊邀請。此外，台鋼雄鷹新任隊長吳念庭，去年休賽季出席活動時亦曾表態，自己將依計畫報到參與集訓。

▲▼ 2025中職台灣大賽G5，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

