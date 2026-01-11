戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

▲戰神本季聯盟得分兼籃板王威力斯眼睛視網膜出血，將至少休兵1至2周。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神11日以114比108撂倒聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹，不過陣中聯盟本季得分王兼籃板王威力斯（Darral Willis）昨日對上福爾摩沙夢想家之戰，因為右眼受傷退場，經過送醫檢查後，卻認為「視網膜出血」，且必須平躺避免眼壓過高，預計將休戰至少1到2周才能回歸。

戰神在苦吞2連敗，且陣中主力洋將威力斯眼睛受傷情況下，今日主場面對聯盟龍頭雲豹，全場幾乎僅靠7人輪替，且只有雙洋將迎戰下，上半場一度建立21分大幅領先，最終也以6分之差贏球，打出本季至今最精彩一役。

賽後戰神總教練許皓程就表示，「開季團隊一直有專注度不足的老問題，此戰賽前特別請寶兒教練（楊哲宜）和球員談一談，今天基德在場上展現了領袖的價值，本土球員此戰都值得鼓勵，他們展現了拚勁。」

談到威力斯的眼睛受傷狀況，許皓程則表示，「威力斯檢查後確認傷勢為視網膜出血，他只能平躺，站起來眼珠會充血，眼壓過高，醫生評估預計休一到兩周。」

威力斯本季至今平均能攻下24.2分、14.2籃板、1.5抄截，是聯盟本季得分王兼籃板王。不過許皓程也強調，「如果此戰我們雙洋將都可以贏球，還能戰勝聯盟龍頭雲豹，這就是全隊的勝利，不會是只有上場球員的勝利。」