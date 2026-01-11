快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

▲戰神雷蒙恩此戰有17分、7籃板、5助攻穩定表現，幫助球隊順利止敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

賽前苦吞3連敗的台北台新戰神，11日在主場進行「背靠背」賽程，對手則是近期拿下2連勝的聯盟例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，戰神此戰僅能以雙洋將迎敵反而打出強勢表現，先發5人全數得分達雙位數，包括史東28分、12籃板，基德24分、7籃板、6助攻，以及丁聖儒16分、8助攻，錢肯尼18分，雷蒙恩17分、7籃板、5助攻進帳，最終戰神114比108擊敗龍頭雲豹。

戰神在聯盟得分、籃板雙料王者威力斯昨日眼睛受傷情況下，此戰僅能以雙洋將迎敵，但開賽團隊就火力全開，單節19投16中的超高命中率，包含單節飆進6顆三分球，在基德拿下10分，雷蒙恩9分，史東也有7分進帳下，首節打完戰神以40比23強勢取得雙位數領先。

次節開打後，雲豹在克羅馬領軍下，嘗試追近比分，但戰神基德與雷蒙恩延續火燙手感，持續穩住雙位數領先優勢，在基德、雷蒙恩各拿16分領軍下，半場打完以63比55壓制聯盟龍頭雲豹。

但雲豹第3節持續反擊，林信寬三分球破網，加上克羅馬強勢單打連拿4分，讓球隊追到僅2分差，所幸戰神黃聰翰適時三分球止血，3節打完戰神仍穩住7分領先。

不過雲豹末節持續由克羅馬、林信寬連續強勢追分，終場前2分36秒，克羅馬中距離單打追平比分，所幸戰神史東關鍵時刻連拿5分，終場前1分26秒戰神手握5分領先。

雲豹急喊暫停後，克羅馬強勢切入上籃迅速拿分，不過戰神此戰最穩定發揮的基德終場前31.2秒關鍵跳投得手，隨後雲豹林信寬兩罰一中，戰神史東則是兩罰俱中。

雲豹喊出短暫停後，克羅馬高難度擦板三分球破網追到3分差，但雷蒙恩、錢肯尼最終4罰3中，讓戰神以114比108收下勝利。

戰神此戰以史東的28分、12籃板最佳，基德24分、7籃板、6助攻、3抄截，主控丁聖儒16分、4籃板、8助攻、2抄截，錢肯尼18分、6籃板，雷蒙恩17分、7籃板、5助攻進帳。

雲豹方面，克羅馬31分、5籃板、5助攻、3抄截，迪亞洛26分、15籃板，林信寬轟下本季新高23分。

▲雲豹首節就陷入17分大幅落後，克羅馬無力率隊逆轉。（圖／TPBL職籃提供）