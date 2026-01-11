運動雲

>

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

▲戰神雷蒙恩、雲豹克羅馬。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神雷蒙恩此戰有17分、7籃板、5助攻穩定表現，幫助球隊順利止敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

賽前苦吞3連敗的台北台新戰神，11日在主場進行「背靠背」賽程，對手則是近期拿下2連勝的聯盟例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，戰神此戰僅能以雙洋將迎敵反而打出強勢表現，先發5人全數得分達雙位數，包括史東28分、12籃板，基德24分、7籃板、6助攻，以及丁聖儒16分、8助攻，錢肯尼18分，雷蒙恩17分、7籃板、5助攻進帳，最終戰神114比108擊敗龍頭雲豹。

戰神在聯盟得分、籃板雙料王者威力斯昨日眼睛受傷情況下，此戰僅能以雙洋將迎敵，但開賽團隊就火力全開，單節19投16中的超高命中率，包含單節飆進6顆三分球，在基德拿下10分，雷蒙恩9分，史東也有7分進帳下，首節打完戰神以40比23強勢取得雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節開打後，雲豹在克羅馬領軍下，嘗試追近比分，但戰神基德與雷蒙恩延續火燙手感，持續穩住雙位數領先優勢，在基德、雷蒙恩各拿16分領軍下，半場打完以63比55壓制聯盟龍頭雲豹。

但雲豹第3節持續反擊，林信寬三分球破網，加上克羅馬強勢單打連拿4分，讓球隊追到僅2分差，所幸戰神黃聰翰適時三分球止血，3節打完戰神仍穩住7分領先。

不過雲豹末節持續由克羅馬、林信寬連續強勢追分，終場前2分36秒，克羅馬中距離單打追平比分，所幸戰神史東關鍵時刻連拿5分，終場前1分26秒戰神手握5分領先。

雲豹急喊暫停後，克羅馬強勢切入上籃迅速拿分，不過戰神此戰最穩定發揮的基德終場前31.2秒關鍵跳投得手，隨後雲豹林信寬兩罰一中，戰神史東則是兩罰俱中。

雲豹喊出短暫停後，克羅馬高難度擦板三分球破網追到3分差，但雷蒙恩、錢肯尼最終4罰3中，讓戰神以114比108收下勝利。

戰神此戰以史東的28分、12籃板最佳，基德24分、7籃板、6助攻、3抄截，主控丁聖儒16分、4籃板、8助攻、2抄截，錢肯尼18分、6籃板，雷蒙恩17分、7籃板、5助攻進帳。

雲豹方面，克羅馬31分、5籃板、5助攻、3抄截，迪亞洛26分、15籃板，林信寬轟下本季新高23分。

▲戰神雷蒙恩、雲豹克羅馬。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹首節就陷入17分大幅落後，克羅馬無力率隊逆轉。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 戰神雲豹TPBL丁聖儒雷蒙恩史東基德林信寬雲豹台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

熱門新聞

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

2震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

5統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

最新新聞

1林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

2林信寬飆新高23分　謝黃鎮扮演心輔官

3破紀錄！　領航猿寫PLG新高開季8連勝

4阿提諾數錢手勢嗆裁判　PLG罰1.5萬

5雲豹本季最大弱點　林信寬點出是慢熱

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366