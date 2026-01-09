運動雲

>

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

▲中壢運動中心、沃許本、洪志善。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹開箱新主場中壢運動中心，國王代理主帥洪志善提出面臨狀況。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

因為原有主場桃園巨蛋進行翻修工程，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹選擇將主場「搬移」至中壢國民運動中心，並喊出「集中壢亮」口號，打造原汁原味的主場氛圍。不過中壢運動中心僅有兩千個座位，首戰打完就被對手新北國王主帥洪志善點名批評，洪志善表示，「對方洋將跟我講『Buxx Shxx』，場地小而且球員還要跟球迷共用廁所，聯盟要正視這問題。」

雲豹今日前進中壢新主場，「開箱」首秀就以23分大勝對手國王。不過賽後國王代理總教練洪志善談到場館問題時爆料，「賽前我遇到對方洋將，他跟我說Buxx Shxx，我要怎麼談這個場館的問題，我聽到對方洋將這樣講，他認為這是一個職業賽事，怎麼會辦在這。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪志善甚至表示，「球員中場休息要跟民眾一起上廁所，中場休息只有15分鐘，我們需要跟民眾共用廁所，場館上、下樓移動，昨天也沒辦法在比賽場地練球，辦在這麼小的場館，面臨的壓迫感狀況球員要怎麼適應，聯盟也要正視這樣的問題。」

▲中壢運動中心、沃許本、洪志善。（圖／TPBL職籃提供）

▲由於桃園巨蛋整修，雲豹主場改到僅能容納兩千人的中壢運動中心。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 雲豹中壢中壢運動中心國王洪志善台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘　「跑鞋榜」呈3強鼎立

台北馬拉松萬名跑者大數據揭秘　「跑鞋榜」呈3強鼎立

史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

前鋼鐵人新人王回來了　獵鷹正式註冊丹尼爾將上場

前鋼鐵人新人王回來了　獵鷹正式註冊丹尼爾將上場

糗！NBA公牛主場「聯合中心」大漏水　球賽延誤兩小時仍宣告取消

糗！NBA公牛主場「聯合中心」大漏水　球賽延誤兩小時仍宣告取消

13連敗NBA本季最爛墊底爐主贏了　溜馬西亞卡姆致勝切入捕獵黃蜂

13連敗NBA本季最爛墊底爐主贏了　溜馬西亞卡姆致勝切入捕獵黃蜂

海神前役僅用「雙洋將」原因曝光　凱帝正式遭釋出離隊

海神前役僅用「雙洋將」原因曝光　凱帝正式遭釋出離隊

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

【救援成功】警停紅燈見小貓鑽前方機車輪下急提醒！再下車協助將貓抱起超暖心❤️‍

熱門新聞

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

脫口秀嘲諷李多慧踩紅線！ 味全龍硬起來發聲回擊

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

讀者回應

﻿

熱門新聞

1深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

2前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

3台鋼斥3億造「皇鷹學院」 洪總開箱超滿意

4老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

5味全龍發聲力挺李多慧！

最新新聞

1翻轉格鬥場館刻板印象　梵帝仕開幕

2台北職撞公開賽　非凡公子賴嘉雄闖64強

3不再是做夢！台滑輪女王奪冬奧門票

4新主場開箱客隊給負評　雲豹解釋狀況

52025年掃30金！中租連5年推手獎金質肯定

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

捲捲頭＋桃紅羽絨服＝阿嬤？　依依路上狂喊…結果是他XD

【喉嚨借過】店員自稱喝酒沒輸過　不用5秒喝完一杯嚇傻客人

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD

【求生欲滿滿】小妹妹探頭看「神秘嘉賓」　巨手一現嚇到拔腿哭奔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366