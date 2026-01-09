雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

▲雲豹開箱新主場中壢運動中心，國王代理主帥洪志善提出面臨狀況。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

因為原有主場桃園巨蛋進行翻修工程，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹選擇將主場「搬移」至中壢國民運動中心，並喊出「集中壢亮」口號，打造原汁原味的主場氛圍。不過中壢運動中心僅有兩千個座位，首戰打完就被對手新北國王主帥洪志善點名批評，洪志善表示，「對方洋將跟我講『Buxx Shxx』，場地小而且球員還要跟球迷共用廁所，聯盟要正視這問題。」

雲豹今日前進中壢新主場，「開箱」首秀就以23分大勝對手國王。不過賽後國王代理總教練洪志善談到場館問題時爆料，「賽前我遇到對方洋將，他跟我說Buxx Shxx，我要怎麼談這個場館的問題，我聽到對方洋將這樣講，他認為這是一個職業賽事，怎麼會辦在這。」

洪志善甚至表示，「球員中場休息要跟民眾一起上廁所，中場休息只有15分鐘，我們需要跟民眾共用廁所，場館上、下樓移動，昨天也沒辦法在比賽場地練球，辦在這麼小的場館，面臨的壓迫感狀況球員要怎麼適應，聯盟也要正視這樣的問題。」

▲由於桃園巨蛋整修，雲豹主場改到僅能容納兩千人的中壢運動中心。（圖／TPBL職籃提供）