八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

▲八馬國際再度獲得運動推手獎肯定。（圖／八馬提供）

▲八馬國際再度獲得運動推手獎肯定。（圖／八馬提供）

記者杜奕君／台北報導

第17屆運動推手獎9日登場，其中長期贊助多項國內體育項目的八馬國際，也獲得贊助類金質獎、長期贊助獎雙料肯定。從2017年開始，八馬國際就持續獲得體育推手獎肯定，目前累積捐贈金額更是超過新台幣2億元。包括空手道、花式滑輪、飛盤都有選手獲得照顧，成為選手最可靠的背後支柱。

近5年來，八馬國際協助台中市豐原區富春國民小學飛盤隊，締造台灣飛盤界多項佳績以及歷史紀錄，另外包括陳毅帆、吳若瑄也在花式滑輪領域有傑出表現。

八馬國際董事長王文欽表示，「取之於社會，用之於社會，我們未來還會持續贊助選手下去，也勉勵選手們，未來有能力也要持續幫助更多人。」

王文欽也說，「八馬國際對於選手的贊助及照顧，並不只是單單提供資金援助，而是希望從選手的健康狀態重視，希望兼顧營養以及健康的照顧。」

今日八馬國際獲獎，北市大學空手道選手也陪同出席力挺，兩位選手徐立緯、黃愛倫就強調，「八馬給我們的是健康為主，希望我們有良好的身體狀況，才能在場上有最棒的發揮與表現。」

▲八馬國際再度獲得運動推手獎肯定。（圖／八馬提供）

▲八馬國際此次拿下贊助類金質獎、長期贊助獎肯定。（圖／八馬提供）

關鍵字： 運動推手獎八馬國際王文欽空手道

【你的人生隨便～】多慧聽粉絲要見藝斌　直接可愛瞪人+冷笑超萌

﻿

