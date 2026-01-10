運動雲

>

翻轉格鬥場館刻板印象　300坪梵帝仕訓練學院1月11日盛大開幕

▲梵帝仕訓練學院結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

▲梵帝仕訓練學院結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台中南區生活圈在雙鐵共構與新興重劃區的帶動下快速發展，人口紅利持續攀升，在地居民對於高端運動場域的需求也隨之倍增。看準這股健康商機與區域市場缺口，結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練的「梵帝仕訓練學院（VANTIX Training Academy）」，宣布將於1月11日上午11點11分盛大開幕。

梵帝仕訓練學院（VANTIX Training Academy）場館座落於復興北路，佔地規模達三百坪，這不僅是南區罕見的大型複合式運動空間，更宣告將為中部地區帶來與國際接軌的「混合式訓練」新風潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梵帝仕訓練學院的成立，旨在打破傳統健身房單純操作器材與舊式武館嚴肅封閉的藩籬。梵帝仕執行長劉英達觀察到，全球健身趨勢已從單一的體態雕塑，轉向追求身體功能性與實戰應用，因此學院特別引進「混合式訓練（Hybrid Training）」概念，將拳擊、泰拳、踢拳等站立打擊技術，以及柔道、角力、柔術等摔技與地面技術，完美融合於功能性體能訓練之中。

▲梵帝仕訓練學院結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

▲梵帝仕訓練學院結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

館內空間規劃採光明亮且動線開闊，配置了專業格鬥擂台與大面積的人工草皮自由訓練區，讓學員能在一站式的舒適環境中，同時提升心肺耐力、爆發力與防身技能，徹底翻轉大眾對格鬥場館汗水味重、陰暗的刻板印象。

為了落實「學院」的教育本質，梵帝仕強調系統化教學的重要性。執行長劉英達表示，學院不只是提供場地，更重視傳遞正確的運動觀念與自我保護意識。教學團隊由具備豐富實戰經驗的教練組成，課程設計涵蓋從零基礎入門到進階選手培訓，甚至規劃了適合兒童與女性的專屬課程，期望打造一個全齡友善的運動環境。

為迎接這座運動新地標的誕生，梵帝仕訓練學院將於開幕當日舉辦熱鬧的互動體驗活動，開放民眾入館參觀並親身參與體驗課程，透過輕鬆有趣的方式降低格鬥運動的門檻。

▲梵帝仕訓練學院結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

▲梵帝仕訓練學院結合專業格鬥技術與現代功能性體能訓練。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

活動現場亦將推出多項開幕限定優惠，邀請台中市民於1月11日上午親臨台中市南區復興北路517-1號，共同見證這場結合力與美的運動盛會，讓運動正式融入日常生活。

關鍵字： 台中運動格鬥訓練混合式訓練運動場館健康生活

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

「這一次，不再只是做夢！」滑輪女王陳映竹搶下米蘭冬奧參賽門票

「這一次，不再只是做夢！」滑輪女王陳映竹搶下米蘭冬奧參賽門票

1年內豪奪80面獎牌！中租第5年獲得運動推手獎贊助類金質獎

1年內豪奪80面獎牌！中租第5年獲得運動推手獎贊助類金質獎

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

脫口秀嘲諷李多慧踩紅線！ 味全龍硬起來發聲回擊

脫口秀嘲諷李多慧踩紅線！ 味全龍硬起來發聲回擊

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

直擊！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光　球員「作伙」住家庭房

直擊！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光　球員「作伙」住家庭房

【並非戰機】澎湖小門嶼沙灘驚見飛機碎片　初步研判非失事F-16戰機殘骸

熱門新聞

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

「這一次，不再只是做夢！」滑輪女王陳映竹搶下米蘭冬奧參賽門票

1年內豪奪80面獎牌！中租第5年獲得運動推手獎贊助類金質獎

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

2新主場開箱客隊給負評　雲豹解釋狀況

3台北職撞公開賽　非凡公子賴嘉雄闖64強

4不再是做夢！台滑輪女王奪冬奧門票

52025年掃30金！中租連5年推手獎金質肯定

最新新聞

1翻轉格鬥場館刻板印象　梵帝仕開幕

2台北職撞公開賽　非凡公子賴嘉雄闖64強

3不再是做夢！台滑輪女王奪冬奧門票

4新主場開箱客隊給負評　雲豹解釋狀況

52025年掃30金！中租連5年推手獎金質肯定

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

捲捲頭＋桃紅羽絨服＝阿嬤？　依依路上狂喊…結果是他XD

【喉嚨借過】店員自稱喝酒沒輸過　不用5秒喝完一杯嚇傻客人

Jennie來了！　見接機人潮外套遮全身

【被女兒套路】謊稱牛奶滿出來...爸怎麼喝都喝不到XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366