洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

▲▼ 台鋼雄鷹開訓典禮 -洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮 -洪一中 。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹今（10日）舉行春訓開訓儀式，總教練洪一中致詞時提到新洋投人選布坎南引發外界關注，富邦悍將球團隨後也發布聲明，對洪總相關言論表達「震驚與不解」；對此洪一中受訪坦言自己一時「嘴快」，並透過媒體向富邦與球團致歉，強調台鋼並沒有任何違規接觸行為。

洪一中受訪時連說數次「真的是嘴快」，表示布坎南去年對台鋼投得很好，因此早就對這名洋投相當欣賞，也曾向球團提出想法，「去年就有跟球團稍微提了一下，假如布坎南有網羅機會的話。」

洪總指出，自己並不太清楚聯盟外籍球員相關規範，才會誤以為球團已經有所接觸，導致在開訓儀式上失言；「所以我一直覺得說，可能球團有去接觸，所以我剛剛講得太快了。」

洪一中也透露，自己在致詞後立刻被球員提醒「講早了」；他表示，新任隊長吳念庭當下就對他說：「總ㄟ，那個好像還沒有，你怎麼講了？」洪總才驚覺情況不對，趕緊向球團確認，造成誤會。

回顧事件，富邦悍將聲明表示，針對2025球季隸屬該球團的外籍球員布坎南，截至目前從未收到其經紀人或其他球團正式接觸，也未出具離隊同意書；並指出依據中華職棒聯盟現行規章《外籍球員管理辦法》第96條規定，在未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，規範明確無模糊空間。

雄鷹領隊劉東洋稍早也曾表示，布坎南確實是球團鎖定人選，但依聯盟規定，原洋將在2月28日前仍受優先議約權保護，必須完全尊重程序，除非富邦確定不續約或提供離隊同意書，否則需待2月28日後才可能正式確定。

洪一中最後也再度致歉，強調這次爭議完全是自己口快造成誤會，「真拍謝、真拍謝，我剛剛也一直跟球隊道歉，也跟富邦抱歉一下。」

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、洪一中、布坎南、富邦悍將、震驚與不解

