葛藍喬安娜坎培拉火力全開！　直落二封后創台灣史上首見紀錄

▲葛藍喬安娜。（圖／取自葛藍喬安娜臉書）

記者胡冠辰／綜合報導

台英混血女將葛藍喬安娜延續本週火熱狀態，10日在WTA125等級的坎培拉女網賽決賽以6比4、6比2直落二擊敗烏茲別克賽會第3種子庫德梅托娃（Polina Kudermetova），如願捧起冠軍金盃的同時也寫下個人生涯重要里程碑。

葛藍喬安娜目前世界排名為129，回顧晉級路途，她先是在32強賽擊退法國6號種子帕里（Diane Parry），16強因俄羅斯齊婭琴科（Polina Iatcenko）退賽晉級、8強直落2扳倒曾闖進法網4強的齊丹塞珂（Tamara Zidansek），4強再贏烏克蘭大黑馬斯尼古爾（Daria Snigur），葛藍喬安娜也成為台灣史上第4位闖入WTA125等級女單決賽的球員。

進入決賽後，葛藍喬安娜狀態依舊神勇，首盤她在關鍵第7局抓住機會率先破發，隨後穩住陣腳以6比4先下一城；次盤葛藍喬安娜氣勢更盛，連續突破對手防線，雙破後迅速拉開差距，一口氣取得4比0領先，最終以6比2收下勝利。

葛藍喬安娜全場耗時1小時25分鐘完成封后，不僅拿下生涯至今最高層級的冠軍，也成為台灣史上首位奪下WTA125等級女單冠軍的選手，替台灣網壇添上重要一筆。

關鍵字： 網球、葛藍喬安娜、WTA125、坎培拉女網賽、決賽

