王柏融新球季期許寫下4字　送林安可旅日叮嚀「做自己」

▲王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹昨日正式開訓，「大王」王柏融卸下隊長一職，交棒給吳念庭，新球季目標寫下「開心打球」，期許對球技追求之外，能保持對棒球初衷與熱情。他也給即將旅日的文化大學學弟林安可建議，旅外挑戰並非僅有球技，語言與心態才是真正的考驗。

王柏融當年旅日率先開啟中職輸出日本另一條道路，他以「過來人」分享經驗，直言對野手來說，適應過程其實更加複雜，「不只是打擊，還要守備、跑壘，很多面向，不像投手那麼單純。」

他直言，最重要的原則就是「做自己」，「在台灣怎麼做，去那邊一樣照做，不要因為來到日本就想著一定要改變什麼。」

王柏融也提醒學弟，身為「洋將」，其實更應該保有自己的空間與特色，「不要說日本教練講什麼就完全照單全收。畢竟是洋將身分，還是可以去做想做的事情。」他認為，過度迎合、急著改變，反而容易迷失原本的優勢。

中職球員轉戰日職，是否承受與一般旅外選手不同的壓力，王柏融表示，「這還是看個人，每個人的個性、想法都不一樣，看自己會不會去想這件事情。」

回顧自己剛赴日時，他坦言適應期一定存在，「一定會啊，畢竟最大問題就是語言。」因為無法直接與隊友溝通，許多事情都得透過翻譯轉達，「那種感覺就是，沒辦法很快速地融入到大家。」

返台加入雄鷹迎接隊史第3個賽季，王柏融在開訓儀式上寫下4個字作為新年目標，「開心打球，我覺得這很重要。」進一步追問是否還有具體目標？他笑回，「達成再跟大家分享，好不好？」

今年雖然卸下隊長職務，但王柏融也強調，會持續在旁協助現任隊長吳念庭，與其他資深選手一同陪伴、扶持年輕世代成長，讓球隊在場上與場下都能更加穩定，往季後賽邁進。