林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

樂天桃猿主力林立確定辭退經典賽中華隊，戰力出現缺口之際，12強台灣隊長陳傑憲確定將於15日向中華隊報到。儘管季末身體狀況也曾出現一些狀況，陳傑憲仍展現正面態度，強調會以實際訓練狀況作為評估依據，「先練再說！」

談到中華隊即將在15日開訓，陳傑憲表示「基本上會先報到」，至於能否最終出賽，他坦言仍需觀察身體反應，「現在反正是大名單，最終名單還是要看自己的身體狀況，等強度慢慢拉上來，身體負荷得了、負荷不了，再做決定。」

陳傑憲透露，目前不論重量訓練或基礎發力方面都沒有問題，但也直言身體狀況並非完全可控，「先去訓練，把強度慢慢拉起來之後再看，如果身體可以，我一定打。」他也補充，如果真的無法負荷，「那代表開季可能也沒辦法打，大概就是這樣的狀態。」

由於林立辭退的消息曝光後，引發外界對其他主力狀況的關注，陳傑憲也表示自己有看到相關消息。他對於外界形容的「左傑憲、右林立」說法則笑說：「沒那麼扯啦。」

陳傑憲也分享自己對國家隊的看法，他坦言，能夠披上國家隊戰袍並不容易，「這種機會不是每個人都有，也不是每個時期都有。」他提到，2019年時自己因傷無法參加12強，即便很想打也無能為力，「所以在還能控制的情況下，我當然會想爭取。」

他強調，被選進名單本身就是一種肯定，也希望能順利入選、站上正賽舞台為國家隊效力，「這種大比賽不是每個人都有機會，既然有機會穿上中華隊球衣，就要好好珍惜。」

