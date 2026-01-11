破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

▲領航猿盧峻翔領軍寫下破PLG聯盟紀錄的開季8連勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿前進板橋體育館臨時主場第2戰，11日交手台北富邦勇士之役就出現「大場面」，首節進行剩下1分49秒，勇士洋將哥倫特因為蓄意對領航猿李家慷犯規，引爆雙方衝突，包括林志傑、丁恩迪，以及事主哥倫特都遭驅逐出場，但最終領航猿仍展現王者威能，一哥盧峻翔狂砍24分，率隊99比89贏球，寫下破聯盟紀錄的開季8連勝。

開季前7戰全勝的領航猿，本周起因為原有主場桃園巨蛋進行整修，被迫將主場移往板橋體育館，此戰開賽首節就與勇士展現激戰，在此節剩下1分49秒時，雙方爆發衝突板凳清空，裁判在經過重播檢視後，宣布離開板凳區的勇士林志傑、領航猿丁恩迪，以及累積1技術犯規、1違反運動精神犯規的哥倫特都遭驅逐出場。

但失去兩員大將的勇士，上半場反而開始找到節奏，半場打完還以57比52領先領航猿。所幸領航猿下半場開始回神，在一哥盧峻翔找回手感帶領下，最終10分之差擊敗勇士。

前役僅拿5分表現低迷的盧峻翔，此戰手感回暖貢獻24分，李家慷19分、9籃板，葛拉漢則有11分、11籃板。勇士方面以莫巴耶21分、11籃板最高，古德溫18分、6籃板進帳。

▲此戰兩軍首節爆發大衝突成為另類焦點。（圖／PLG職籃提供）