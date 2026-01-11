運動雲

>

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

▲領航猿盧峻翔、李家慷、哥倫特、林志傑。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿盧峻翔領軍寫下破PLG聯盟紀錄的開季8連勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿前進板橋體育館臨時主場第2戰，11日交手台北富邦勇士之役就出現「大場面」，首節進行剩下1分49秒，勇士洋將哥倫特因為蓄意對領航猿李家慷犯規，引爆雙方衝突，包括林志傑、丁恩迪，以及事主哥倫特都遭驅逐出場，但最終領航猿仍展現王者威能，一哥盧峻翔狂砍24分，率隊99比89贏球，寫下破聯盟紀錄的開季8連勝。

開季前7戰全勝的領航猿，本周起因為原有主場桃園巨蛋進行整修，被迫將主場移往板橋體育館，此戰開賽首節就與勇士展現激戰，在此節剩下1分49秒時，雙方爆發衝突板凳清空，裁判在經過重播檢視後，宣布離開板凳區的勇士林志傑、領航猿丁恩迪，以及累積1技術犯規、1違反運動精神犯規的哥倫特都遭驅逐出場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但失去兩員大將的勇士，上半場反而開始找到節奏，半場打完還以57比52領先領航猿。所幸領航猿下半場開始回神，在一哥盧峻翔找回手感帶領下，最終10分之差擊敗勇士。

前役僅拿5分表現低迷的盧峻翔，此戰手感回暖貢獻24分，李家慷19分、9籃板，葛拉漢則有11分、11籃板。勇士方面以莫巴耶21分、11籃板最高，古德溫18分、6籃板進帳。

▲領航猿盧峻翔、李家慷、哥倫特、林志傑。（圖／PLG職籃提供）

▲此戰兩軍首節爆發大衝突成為另類焦點。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 領航猿8連勝PLG勇士盧峻翔林志傑台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

熱門新聞

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

2震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

5統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

最新新聞

1林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

2林信寬飆新高23分　謝黃鎮扮演心輔官

3破紀錄！　領航猿寫PLG新高開季8連勝

4阿提諾數錢手勢嗆裁判　PLG罰1.5萬

5雲豹本季最大弱點　林信寬點出是慢熱

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366