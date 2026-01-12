運動雲

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

記者楊舒帆／台北報導

高中木棒聯賽12日舉行開賽記者會，旅日投手古林睿煬到場勉勵學弟，也分享自己赴日後的觀察。他表示，台灣與日本選手在努力與自律程度上其實差不多，差別在於日本運動科學做得更細，包含力學運用等細節都相當到位；不過他也肯定中職近年在運科領域持續進步，「中職其實也越做越好。」

▲▼木棒聯賽記者會-古林睿煬。（圖／記者周宸亘攝）

▲木棒聯賽記者會-古林睿煬。（圖／記者周宸亘攝）

談到若以旅外為目標，古林睿煬點出三項能力的重要性，首先是「適應能力」，不只是轉換環境，語言也需要提早準備；其次是「自律能力」，他說高中時期有教練盯著是很幸福的事，但進入職棒後就得為自己負責；第三則是「調整能力」，面對失敗時如何調整、再勇敢站起來並不容易，卻是職業生涯必須學會的一課。

至於是否鼓勵學弟畢業後直接挑戰旅外，古林睿煬認為關鍵仍在準備程度，「我覺得如果準備得很好，他覺得他可以適應那個層級，當然都是鼓勵去把夢做大。」但他也補充，若覺得仍有需要進化或修正的地方，先進中職也是很好的選擇，「可以先拚中職再旅外。」

回顧自己高中參賽經驗，古林睿煬也談到最深刻的一段心境轉折。他透露高一那年「有點像是我有點搞砸了」，球隊因此輸球，隔年壓力自然更大，「誰都想當第一嘛，沒有人會記得第二名是誰。」也因如此，他說自己當時就是抱著「拿冠軍」的心態投入比賽，把那份不甘心化為前進的動力。

古林睿煬在2017年初的高中木棒聯賽冠軍戰以118球投9局壓制穀保打線，僅被擊出2支安打，無失分，拿下勝投，幫助平鎮高中奪隊史首冠，當時捕手搭檔是最熟悉的「青梅竹馬」戴培峰。

▲▼木棒聯賽記者會-古林睿煬。（圖／記者周宸亘攝）

▲木棒聯賽記者會-古林睿煬。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 古林睿煬高中木棒旅外職棒運動科學中職

